Kylian Mbappé: «je ne pense pas être égoïste»

Régulièrement critiqué pour son individualisme supposé, Kylian Mbappé a livré sa propre définition de l’égoïsme dans le football. L’attaquant du Real Madrid estime que son goût prononcé pour le but ne l’empêche pas de penser au collectif.

Kylian Mbappé n’a visiblement pas l’intention de s’excuser pour son rapport privilégié au but. Dans un long entretien accordé à France Football, l’international français est revenu sur l’une des critiques qui l’accompagnent depuis plusieurs saisons : celle d’un joueur davantage préoccupé par ses statistiques que par le fonctionnement collectif de son équipe. À 27 ans, le capitaine des Bleus revendique au contraire une approche différente. Pour lui, la mission première d’un attaquant est précisément de rechercher constamment le chemin des filets. Une obsession qu’il distingue clairement de l’égoïsme.

« Je ne pense pas qu’un attaquant soit égoïste. Il a un rapport particulier avec le but. Comme un gardien », explique-t-il, estimant que la position occupée sur le terrain ne doit pas être confondue avec une volonté de privilégier systématiquement ses intérêts personnels. Mbappé s’appuie également sur son comportement après les rencontres pour défendre son point de vue. Selon lui, un buteur ne peut véritablement se satisfaire d’une performance individuelle lorsque son équipe s’incline. Il affirme ainsi n’avoir « jamais vu un gars marquer, son équipe perdre et être content ».

Le Français reconnaît toutefois nourrir une forte volonté de marquer, conformément aux exigences de son poste. Il rappelle aussi son implication dans le jeu de l’équipe de France, où il compte 39 passes décisives. Un chiffre qu’il considère comme difficilement compatible avec l’image d’un joueur uniquement tourné vers lui-même. Une nouvelle sortie qui devrait alimenter les débats autour de l’attaquant madrilène, rarement avare de réponses lorsqu’il est question de son style de jeu et de ses ambitions.