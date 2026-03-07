Kylian Mbappé filmé disant « dépêche-toi » à des fans

Kylian Mbappé , attaquant du Real Madrid et capitaine de l’équipe de France, a quitté Madrid pour Paris afin de bénéficier d’un second avis médical après une blessure au genou survenue lors d’un entraînement le 24 février. Auteur de plus de 30 buts toutes compétitions confondues cette saison, le joueur est contraint de s’éloigner des terrains, une situation qui suscite une vive attention médiatique et des images largement relayées sur les réseaux sociaux montrant ses apparitions publiques en France.

Formé à Monaco, passé par le PSG et désormais sous le maillot madrilène, Mbappé confirme depuis plusieurs saisons son statut d’attaquant de premier plan. Ses statistiques actuelles — plus de trente réalisations toutes compétitions confondues — font de lui l’un des éléments majeurs de l’effectif du Real Madrid. Sa indisponibilité représente donc un coup dur pour le club, déjà affecté par une liste importante de joueurs blessés, et alimente les interrogations autour de sa durée d’indisponibilité et des conséquences sportives pour son équipe.

Lors d’un entraînement le 24 février, Mbappé a subi une entorse du ligament collatéral fibulaireligaments croisés antérieurs, ce qui a conduit le joueur à demander un second avis médical et à se rendre en France pour des examens complémentaires.

Contrôles médicaux et présence à Paris

Accompagné de médecins du Real Madrid, Mbappé s’est rendu à Paris en début de semaine pour des contrôles approfondis du genou gauche. Selon un communiqué de son entourage transmis à l’AFP, les premiers bilans ont confirmé la nature d’une entorse. Le joueur a entamé à Paris un protocole de soins intensifiés, encadré par des spécialistes et entouré de proches, et a prolongé son séjour dans la capitale pour suivre ces traitements.

La présence du joueur à Paris a été suivie et commentée sur les réseaux sociaux, où des vidéos montrent des interactions variées avec des supporters. À la sortie d’un hôtel, Mbappé a d’abord paru pressé et a répété « ciao » en s’éloignant des personnes présentes. Quelques jours plus tard, le vendredi 6 mars 2026, il s’est montré plus disponible : il a accepté des photos et signé des autographes, tout en mettant cependant un peu de pression sur un admirateur en lui lançant « dépêche-toi ».

Lors de cet échange, un supporter lui a demandé s’il assisterait à la confrontation entre Monaco et le PSG ; Mbappé a répondu : « Non, il y a le Real Madrid qui joue ». Le fan a répliqué en plaisantant : « On s’en fout du Real, ici c’est Paris ! », réaction qui a semblé amuser le joueur.