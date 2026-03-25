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Kylian Mbappé affirme être à 100 % remis de son entorse au genou

Kylian Mbappé a assuré, lors d’un déplacement promotionnel en France, que son genou gauche ne le gênait plus et qu’il était de nouveau en pleine forme après l’entorse qui a réduit son temps de jeu sous le maillot du Real Madrid ces dernières semaines.

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Kylian Mbappé affirme être à 100 % remis de son entorse au genou
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Le joueur n’a pas débuté le derby et avait déjà été remplaçant lors de la rencontre précédente, la victoire madrilène face à Manchester City à l’Etihad. Il a indiqué avoir bénéficié d’un bon bilan médical à Paris, ce qui a permis de définir un protocole de reprise en vue de retrouver son niveau avec le Real Madrid et de préparer la Coupe du monde.

Mbappé figure désormais dans le groupe de l’équipe de France qui disputera deux matches amicaux durant la fenêtre internationale : jeudi contre le Brésil et dimanche une confrontation face à la Colombie aux États-Unis.

Reste à déterminer le temps de jeu que lui accordera le sélectionneur Didier Deschamps, après la gestion prudente de l’entraîneur du Real Madrid, Alvaro Arbeloa, lors des deux dernières rencontres de l’équipe blanche, toutes deux remportées malgré la participation limitée du numéro 10.

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