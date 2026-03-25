Kylian Mbappé affirme être à 100 % remis de son entorse au genou

Le joueur n’a pas débuté le derby et avait déjà été remplaçant lors de la rencontre précédente, la victoire madrilène face à Manchester City à l’Etihad. Il a indiqué avoir bénéficié d’un bon bilan médical à Paris, ce qui a permis de définir un protocole de reprise en vue de retrouver son niveau avec le Real Madrid et de préparer la Coupe du monde.