KS Bloom: cette étrange réaction du chanteur face à la défaite du Sénégal met la toile en feu

Les lions de la Terranga du Sénégal se sont inclinés ce lundi face aux oranje des Pays-Bas lors de la première journée de la Coupe du Monde de football Qatar 2022. Une défaite qui a fait réagir plusieurs africains dont le chanteur ivoirien KS Bloom qui a été récemment battu à l’aéroport du Sénégal.

Le Sénégal a mal démarré sa Coupe du monde Qatar 2022. Les champions d’Afrique ont été étrillés par les Pays-Bas qui ont réussi à s’imposer sur un score de 2-0 après un match très serré. Une première défaite qui suscite beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux.

Qatar 2022 Fifa Coupe du Monde Senegal 0 2 Pays-Bas Fifa Coupe du Monde Angleterre 6 2 Iran Fifa Coupe du Monde Qatar 0 2 Equateur Fifa Coupe du Monde Argentine 1 2 Arabie Saoudite Fifa Coupe du Monde Danemark - - Tunisie Fifa Coupe du Monde Mexique - - Pologne

Dans la foulée, le chanteur Ivoirien KS Bloom qui a récemment fait de croustillantes révélations sur sa mésaventure lors de son dernier voyage au Sénégal, a subtilement réagi à cet échec des Lions de la Terranga. Quelques secondes après le coup de sifflet final, le rappeur gospel a écrit sur sa page Facebook « Fhoum », une interjection utilisée par l’auteur du titre « C’est Dieu » pour exprimer son émotion spontanée.

Tel un mot d’ordre, les fans du chanteur se sont par la suite moqués de cette première défaite des hommes d’Aliou Cissé face aux Pays-Bas. « Ils ont pris 2 buts céleste », « Ks bloom pardon, il faut couper jeûne maintenant ils ont compris », « On ne touche pas aux oints de Dieu », « A moi la vengeance à moi la rétribution dit le Seigneur », « C’est Dieu qui a commencé », peut-on entre autres lire dans les commentaires.

Pour rappel, le nouveau gagnant du Primud d’or 2022 KS Bloom a révélé il y a quelques, avoir été violenté et battu par des policiers à l’aéroport du Sénégal lors de son dernier voyage au pays de Macky Sall. « J’ai été battu par les agents de police sénégalais à l’aéroport de Dakar pendant plusieurs heures parce qu’un policier m’a poussé et que je me suis plaint à ses supérieurs. Que Dieu aide l’Afrique », avait-il écrit dans un post sur sa page Facebook. Un message qui avait suscité une vague d’indignation sur les réseaux sociaux.