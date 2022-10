KS Bloom: « À part Didi B et moi, celui qui veut PRIMUD d’or 2022, il est méchant »

A quelques jours de l’édition 2022 de la cérémonie du Prix International de la Musique Urbaine et du coupé Décalé (Primud), les pronostics fusent déjà de toute part. Dans le rang des artistes, KS Bloom estime qu’il mérite le Primud d’or 2022.

Invité récemment sur le plateau de la Nouvelle Chaîne Ivoirienne (NCI), KS Bloom s’est prononcé sur la cérémonie du Primud qui se prépare actuellement à grand pas. Le rappeur gospel après avoir raflé le prix du Primud du meilleur rappeur en 2021, pense qu’il mérite la plus grande récompense cette année en raison de ses nombreux exploits.

« Honnêtement, cette année, à part nous deux (Didi B et moi), celui qui veut venir être PRIMUD D’OR, il est méchant(…)« , a indiqué l’auteur du titre « C’est Dieu », avant de justifier son point de vue.

« On est des artistes, je vais prendre mon cas, tu ne peux pas faire le Sofitel, le premier concert philharmonique de la musique ivoirienne, tu fais deux concerts en 3 jours, tu remplis le Sofitel et Ivoire Golf club. Tu vas au CASINO DE PARIS, tu remplis les 3 concerts seulement statistiquement… il y a combien de personne qui ont fait ça ? Genre un spectacle en France dans une salle, même de 500 places depuis le début de leur carrière. Quand on cite les artistes ivoiriens qui l’ont fait, parmi les 5, aujourd’hui, on peut dire mon nom alors que je viens d’arriver, je ne suis qu’à un an de carrière« , a-t-il expliqué sur NCI.

Très vite, ces propos du chanteur gospel ont suscité des réactions mitigées sur les réseaux sociaux. Pendant que certains internautes pensent que le jeune artiste mérite vraiment le Primud d’or 2022, d’aucuns se sont insurgés contre ces déclarations, en lui reprochant d’être trop attaché aux choses de ce monde.