Koxie : « une femme doit être soumise, c’est comme ça qu’on garde un homme »

Après des succès musicaux dans les années 2000, la chanteuse Koxie (Laure Cohen) se lance dans la campagne municipale de 2026 à Paris : elle mènera une liste dans le XIVe arrondissement aux côtés de Sarah Knafo. À 48 ans, l’ancienne star du titre « Garçon » affirme vouloir « agir pour la vie des gens » tout en se déclarant « apolitique », une annonce qui relance le débat autour de ses positions passées et de ses liens avec des personnalités politiques controversées.

Originaire de Neuilly-sur-Seine, Koxie a fait ses armes au théâtre et au hip-hop, se formant notamment aux Cours Florent. De retour d’une tentative aux États-Unis, elle fonde en 1998 l’école FAME, apparaît au cinéma dans Les Mauvais Joueurs (2005) et connaît le succès populaire avec le single « Garçon » en 2007. Son refrain « Gare aux cons » devient viral et cumule plusieurs millions de vues sur YouTube dès 2008. Elle poursuit ensuite une carrière diversifiée : albums, fiction en ligne (« Buzz-moi », 2011), passages radio (2014-2017) et lancement du podcast « À Table » en 2019.

Le choix de l’engagement local est né d’une prise de contact personnelle : selon ses déclarations, Koxie a écrit sur Instagram à Sarah Knafo il y a un an pour saluer sa prise de parole et lui proposer un café. Ancienne coach en prise de parole, elle dit avoir été séduite par la « clarté et le pragmatisme » du programme de la femme politique et avoir accepté de conduire la liste pour le XIVe arrondissement. Malgré son engagement, elle assure ne pas se définir comme « femme politique » et se dit « apolitique ».

Polémique autour de propos anciens et réactions sur les réseaux

Son engagement public s’inscrit toutefois dans un contexte politique sensible : Sarah Knafo est associée au mouvement politique fondé par Éric Zemmour, ce qui focalise l’attention sur les positions de Koxie. Interrogée sur ses affinités, la chanteuse a déclaré ne pas se considérer « zemmourienne » et juger Éric Zemmour « trop excessif ». Ces précautions n’empêchent pas la réapparition d’extraits d’anciennes interviews dans lesquels elle tenait des propos jugés provocateurs et conservateurs sur la condition féminine.

Dans des interviews antérieures, Koxie aurait dit : « Je suis pas du tout féministe ! Je suis même antiféministe ! Le féminisme ne m’intéresse pas vraiment, je suis plutôt femme soumise et contente de le faire. » Elle aurait ajouté : « Il y a pleins de trucs chez Zemmour qu’on peut aussi retrouver dans mes textes. » Et : « Une femme doit être soumise, c’est comme ça qu’on garde un homme. C’est la base ! »

Ces citations ont alimenté des réactions vives sur les réseaux sociaux. Certains internautes ont publié des commentaires critiquant l’alliance nouvelle : « Comme disait Zemmour, accusé par 8 femmes pour agression sexuelle, ‘les femmes n’incarnent pas le pouvoir’. Lui qui regrettait le temps où le conducteur de bus pouvait caresser les cuisses des jeunes femmes sans risquer une plainte en justice. », « Voilà ! La nouvelle recrue de Sarah Knafo Une chanteuse hasbeen Qui crachait à la gueule des femmes ! Déjà en 2007 ! », ou encore « Célèbre chanteuse dont je n’ai jamais entendu parler ».