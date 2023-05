Konnie Touré renvoyée de Life Tv ? L’animatrice réagit enfin à la polémique après son mariage

- Publicité-

Quelques jours à peine après son mariage avec Abdoufata Cho Mahamadou, largement médiatisée, Konnie Touré a finalement pris la parole pour réagir à la polémique qui enflait autour de son prétendu renvoi de Life TV.

Depuis quelques semaines, la rumeur courait sur les réseaux sociaux concernant le départ de Konnie Touré de la chaîne Life TV. Les spéculations allaient bon train quant aux raisons de ce départ, mais l’animatrice, connue pour son professionnalisme et son franc-parler, avait choisi de garder le silence. Cependant, après son mariage, Konnie Touré a finalement décidé de réagir, mettant fin à toutes les spéculations qui circulaient sur son compte.

Dans une story postée sur son compte Instagram ce mercredi 3 mai 2023, Konnie Touré a annoncé son retour imminent à l’écran. « Back to work », a-t-elle simplement écrit en légende, signifiant ainsi que sa pause après son mariage était terminée et qu’elle était prête à reprendre le travail. Cette annonce a été accueillie avec une grande joie par les fans de Konnie Touré, qui attendaient impatiemment son retour à l’écran.

Il est important de souligner que Konnie Touré est l’une des figures les plus populaires du paysage médiatique ivoirien. Elle est connue pour son professionnalisme, son dynamisme et sa capacité à animer les émissions de télévision les plus regardées du pays. C’est pourquoi sa prétendue mise à l’écart de Life TV avait suscité l’émoi chez ses fans.

