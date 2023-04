Konnie Touré: pour son mariage, l’animatrice habillée par une béninoise

- Publicité-

Alors que le mariage de Konnie Touré continue de faire la une des médias, la marque béninoise FUNKE Fashion House a annoncé avec fierté que c’est elle qui a habillé la célèbre animatrice et son époux pour ce jour spécial.

Après plusieurs années d’attente, Konnie Touré s’est mariée à l’âge de 41 ans avec Abdoufata Cho Mahamadou, un Taekwondoiste de 33 ans. La cérémonie de mariage a eu lieu à la mosquée de la Riviera Golf en Côte d’Ivoire ce jeudi 27 avril 2023. Pour cet évènement tant attendu, la célèbre présentatrice a en effet jeté son dévolu sur la marque béninoise FUNKE Fashion, pour sa tenue de mariage et celle de son prince charmant.

Cette marque spécialisée dans la confection de vêtements en kanvô, un tissu artisanal d’origine béninoise, et créée en 2020 par la jeune béninoise Pamella N’ze Asseko, a eu le mérite d’assurer l’habillement des nouveaux mariés. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, la directrice de la marque a adressé ses félicitations à Konnie Touré et a exprimé sa joie d’avoir participé à cette journée inoubliable.

« Toutes nos félicitations à une éminente Reine de la FUNKÈ Tribe, la grande et talentueuse Konnie Touré. Nous vous souhaitons un mariage heureux. Habillés par FUNKE Fashion House« , a-t-elle écrit.

L’union de Konnie Touré a été l’un des événements les plus attendus de l’année en Afrique, et la participation de FUNKE Fashion House à cet événement a été remarquée par de nombreux fans de la mode africaine. Cette marque béninoise, qui se veut le porte-étendard de la mode artisanale africaine, a ainsi démontré une fois de plus son savoir-faire en matière de confection de vêtements de mariage haut de gamme.

Au-delà de la réussite de l’entreprise FUNKE Fashion House, cette journée restera gravée dans les mémoires comme un moment fort de l’histoire de la mode africaine, avec la participation de Konnie Touré, une figure emblématique de la télévision ivoirienne.

