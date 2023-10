Konnie Touré : la présentatrice ivoirienne nominée pour 02 prestigieux prix

- Publicité-

La grande présentatrice ivoirienne Konnie Touré vient d’être nommée pour deux grands évènements internationaux. Elle l’a fait savoir à travers une publication sur sa page Facebook.

Après sa présentation remarquable au tirage au sort de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023), Konnie Touré, la femme de l’ancien taekwondo in britannique-français d’origine ivoirienne, Mahama Abdoul Fatah Cho vient d’être nominée à la neuvième édition de la cérémonie des African Entertainment Awards (AEA) qui se tiendra aux Etats-Unis le 11 novembre prochain.

Elle est nominée dans la catégorie Media Personality of the Year (NDLR : Personnalité média de l’année). Très contente de cette nomination, elle a apporté la bonne nouvelle à ses fans à travers une publication sur sa page Facebook. « Je viens de voir ça mes iKônes. C’est un honneur de se voir citer dans ce genre d’événements internationaux. Je suis dans la catégorie Personnalité média de l’année aux USA. Et pour les votes, RDV sur ce site : ww.aeausa.net », a écrit Konnie Touré.

En outre ce grandiose évènement, qui est organisé depuis 2015 et dont le but est de soutenir et valoriser les divertissements et les réalisations africaines sur la scène mondiale, Konnie Touré est encore nominée pour un autre prix prestigieux, qui se déroulera le 17 novembre prochain à Paris pour la cérémonie des prix de l’excellence africaine.

- Publicité-

Pour rappel, elle avait déjà raflé plusieurs trophées à savoir : le prix de la meilleure animatrice radio Afrique, Caraïbes, Océan indien décerné par Radio France Internationale (RFI) en 2005, le prix de la meilleure animatrice de Radio Nostalgie Côte d’Ivoire en 2006, le prix de la meilleure animatrice radio au African Talent Awards en 2018, le prix de la Personnalité Média de l’année 2019 au Life Choice Awards avant d’être nommée cette même année au mois de septembre dernier dans la catégorie Radio/TV Personality of year aux AFRIMMA Awards à Dallas aux Etats-Unis.