Konnie Touré : la présentatrice ivoirienne annonce une bonne nouvelle à ses fans

Konnie Touré a partagé une bonne nouvelle avec sa communauté de fans, récemment. Elle l’a fait savoir à travers une publication sur ses comptes sociaux, Facebook et Instagram.

La présentatrice télé ivoirienne, Konnie Touré est toute comblée actuellement. Et pour cause elle a franchi un nouveau cap sur sa page Facebook. En effet, l’épouse de l’ancien taekwondo in ivoiro-britannique, Mahama Abdoul Fatah Cho a franchi la barre des deux millions d’abonnés sur sa page Facebook.

Pour donc ne pas célébrer cette nouvelle seule, elle a partagé la bonne nouvelle avec sa communauté de fan, qu’elle appelle affectueusement « iKônes » le mercredi 29 novembre 2023 sur ses pages Facebook et Instagram. Elle a aussi profité du canal pour leur manifester sa reconnaissance. « Oyé, Oyé, vous êtes désormais 2 millions à faire partie de la communauté des iKônes sur Facebook. Ce message, c’est pour témoigner mon infinie gratitude. Merci de me porter autant dans vos cœurs. Que Dieu bénisse chacun de vous. 2 millions de fois, Merci », écrit la dulcinée de Mahama Abdoul Fatah Cho.

Il faut noter que Konnie Touré fait partie des femmes les plus influentes du monde de l’audiovisuel en Côte d’Ivoire en particulier et de l’Afrique en général. Elle dispose d’un parcours spécial, qui pousse d’ailleurs beaucoup de personnes à la suivre sur les réseaux sociaux. Ce qui l’a propulsé à ce niveau aujourd’hui.