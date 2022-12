Konnie Touré: Bonne nouvelle pour l’animatrice et actrice ivoirienne

Encore une étape de plus pour l’animatrice ivoirienne Konnie Touré qui a récemment fait ses premiers pas dans le cinéma. La présentatrice vient de remporter un prix au festival « Fait Son Cinéma » qui s’est tenu à Bangui en Centrafrique.

Konnie Touré occupe sans doute une place de choix dans le cercle restreint des animatrices les plus douées de sa génération. En plus de sa belle et riche carrière dans le monde audiovisuel, la belle présentatrice a décidé récemment de prouver son talent d’actrice dans le film « Un homme à marier », dans lequel elle a joué le rôle principal.

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde Croatie - - Belgique Fifa Coupe du Monde Canada - - Maroc Fifa Coupe du Monde Japon - - Espagne Fifa Coupe du Monde Costa Rica - - Allemagne Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde Arabie Saoudite 1 2 Mexique Fifa Coupe du Monde Pologne 0 2 Argentine Fifa Coupe du Monde Australie 1 0 Danemark Fifa Coupe du Monde Tunisie 1 0 France

Mais quelques semaines après la sortie de ce film produit par la chaine Life Tv, l’animatrice vient d’être récompensé pour son talent. En effet, la présentatrice de son vrai nom Touré Koaniman, a remporté le prix de la meilleure interprétation féminine au 3ème festival de Bangui « Fait Son Cinéma » en Centrafrique.

Très heureuse, l’animatrice de 40 ans a partagé la bonne nouvelle avec ses fans à travers un post sur ses réseaux sociaux. « Mes chères iKônes, je suis si fière de vous annoncer ce jour, que grâce à ma série « Un Homme à Marier », je viens de remporter le prix de la meilleure interprétation féminine au 3ème festival Bangui Fait Son Cinéma en Centrafrique. Quelle bonheur ! Cette nouvelle récompense internationale est tout à l’honneur de mon pays que je représente avec tout mon coeur. Il n’empêche, je garde toujours au fond de moi le sentiment que ce n’est que le début », a écrit Konnie Touré.

Une bonne nouvelle qui a très vite suscité l’admiration de ses nombreux fans qu’elle appelle affectueusement ses iKônes.