Konnie Touré: 7 mois après leur mariage, son époux Mahama Abdoul Fatah annonce sa démission…

Mahama Abdoul Fatah Cho n’est plus le directeur technique de l’équipe nationale de taekwondo d’Egypte. Le taekwondo in français-britannique d’origine ivoirienne a décidé de jeter le tablier, comme il l’a lui-même annoncé ce jeudi 5 octobre 2023 dans une publication sur sa page Facebook.

« C’est avec le cœur lourd que j’ai décidé de démissionner de mon poste de directeur technique de l’équipe nationale de taekwondo d’Égypte. J’ai beaucoup apprécié mon temps avec une équipe pleine de passion, de faim et de dévouement« , a écrit l’époux de l’animatrice de l’émission Life Week-end.

L’athlète français-britannique a ensuite expliqué que sa décision de démissionner était motivée par le fait qu’il avait été sollicité pour assumer de nouvelles fonctions et responsabilités. « Avec tous les défis auxquels nous avons été confrontés, nous avons quand même réussi à obtenir le succès pendant une bonne période et je peux dire que cela a été une année d’expérience qui a enrichi ma carrière à de nouveaux sommets, cependant aujourd’hui je suis appelé à d’autres fonctions et responsabilités. Je ne souhaite que le meilleur pour l’équipe vers les Jeux olympiques. Rendez-vous pour ma prochaine entreprise INCHALLAH« , a-t-il conclu.

Faut-il le rappeler, Abdoufata Cho Mahama s’est retrouvé sous les feux des projecteurs depuis son mariage avec l’animatrice de 41 ans Konnie Touré en avril passé. Après cette union qui a suscité un vif intérêt, l’homme de 33 ans s’est installé aux pieds des pyramides en Egypte, où il lui a été confié le rôle de coach-directeur technique de l’équipe nationale égyptienne de Taekwondo. Son épouse Konnie Touré l’a rejoint quelque temps après en abandonnant son émission culte « Life Week-end ».