Koffi Olomidé: en tournée aux USA, le grand Mopao expulsé vers la France, il risque 5 à 10 ans de …

Aux Etats-Unis pour un spectacle, le chanteur congolais Koffi Olomidé et ses musiciens ont été expulsés vers la France pour une affaire de visas spécifiques pouvant leur permettant de travailler légalement aux Etats-Unis.

Koffi Olomidé a encore fait parler de lui. Après ses frasques avec l’une de ses danseuses à qui il a tapoté les fesses, le chanteur et ses musiciens sont en tournée aux USA sans des visas spécifiques leur permettant de travailler légalement aux Etats-Unis.

En effet, le grand Mopao est accusé par l’immigration américaine d’avoir fait travailler sans autorisation des artistes. Ces derniers seraient venus de l’Europe et d’autres auraient été recrutés sur place aux USA pour ses concerts payants à New York, Washington, Atlanta, Dallas, Nebraska, Cincinnati etc.

C’est pourquoi, Koffi Olomide a été expulsé par l’immigration américaine vers la France pour absence d’un work permit (visa de travailler). Selon les informations, à l’immigration américaine, Koffi olomide a présenté son passeport français et un passeport diplomatique congolais.

En plus de se justifier auprès de l’ambassade des États-Unis en France, Koffi Olomidé risque une interdiction d’entrée sur le territoire américain pendant une période 5 ans à 10 ans.