Koffi Olomidé: à peine baptisée, sa fille Didistone retourne à la musique « profane »

- Publicité-

Didistone, célèbre mannequin et fille du Grand Mopao, avait choqué ses fans l’année dernière en annonçant qu’elle renonçait définitivement à écouter de la musique dite « mondaine » pour des raisons spirituelles. Cependant, récemment, la jeune femme donne des signes d’un possible retour en arrière.

Une vidéo récente, circulant sur Internet, montre Didistone dans sa voiture en train de chanter avec enthousiasme « Mayday », l’un des plus grands succès de Fally Ipupa. De plus, sur Instagram, Didistone a commenté l’annonce du prochain concert du chanteur, affirmant qu’elle sera présente. Elle a également recommencé à suivre Fally Ipupa sur ce réseau social.

Ce retour soudain à la musique profane a suscité de nombreuses interrogations parmi les internautes. Certains fans s’inquiètent d’une possible rechute de Didistone, tandis que d’autres y voient une stratégie pour contrarier son père, pasteur de renom.

- Publicité-

Un réropédalage ?

Or, il y a environ trois mois, Didistone a décidé de donner sa vie à Jésus en recevant son baptême. À l’époque, Juma Bulenge, un internaute congolais, avait estimé que Didistone s’était mise en danger après s’être fait baptiser car, selon lui, les religions ont une mauvaise influence sur les artistes.

« Si ces images sont authentiques, Didistone vient de commettre une grosse erreur pour le reste de sa vie. Elle devient maintenant la proie des charlatans et des escrocs de tout bord. Pourtant, elle me semble avoir un avenir lumineux dans l’univers de la mode. Nathalie Makoma a été libérée des religions et aujourd’hui elle est une femme heureuse, épanouie et libre : un exemple pour la jeunesse congolaise et africaine », avait-il écrit.

- Publicité-

Malgré les spéculations, Didistone n’a pas encore réagi aux rumeurs circulant sur ses réseaux sociaux. Ce revirement surprenant de la part de la jeune mannequin soulève de nombreuses questions.

Va-t-elle prendre la parole pour expliquer cette évolution ? Rien n’est certain pour l’instant, alors que les interrogations autour de sa foi chrétienne se multiplient. L’histoire de Didistone illustre les luttes personnelles et les choix complexes auxquels chacun peut être confronté.