« Kim si tu constates que… » : le Général Makosso réagit aux insultes d’Axel Meryl

Après un conflit entre le célèbre couple de TikTok, la fille du général Makosso et le comédien Axel Merryl ont suscité un grand intérêt sur la toile. Le comédien béninois a insulté la fille de Makosso, ce qui l’a fait réagir.

En direct sur sa page Facebook, Axel Merry a exprimé des paroles sévères envers Kim Makosso alors qu’elle tentait de le défendre devant ses abonnés. Il n’a pas aimé la sortie de la jeune influenceuse et l’a renvoyée en public avec des propos offensants :

« Plus jamais, tu ne me parles comme ça !. Je ne sais pas pour qui tu te prends, mais que ce soit la dernière fois, tu me parles comme ça en live. Cette petite fille de 19 ans n’a rien à m’apprendre. Je pense qu’à un moment ça prend la grosse tête, comme tu as des gens qui sont en train de te suivre, qui t’encourage dans tout ce que tu es en train de faire, tu penses vraiment que là, tu es trop intelligente, trop smart, tu te prends pour qui ! Je suis vraiment désolé, mais il faudrait que là, tu redescendes sur terre » a-t-il dit.

En raison de cette grave humiliation, le général Makosso a persisté à établir les points avec Axel Merryl et sa fille. Selon lui, si la relation ne fonctionne plus, ces jeunes sont libres de se séparer.

« Quand toute cette histoire a commencé, on n’a pas demandé ma permission pour que je signe un contrat. J’estime que deux personnes qui apprennent à se connaître doivent voir les deux facettes de leur personnalité. Je n’ai rien vu de mal dans ce que Kim a dit, mais comme j’ai dit, il a dû avoir des antécédents. J’ai l’impression qu’Axel est fâché depuis un moment et l’intervention de Kim a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase.

Axel, si tu sens que la connaissance que tu es en train de faire ou le Novelas que vous êtes en train de faire ne correspond plus à tes valeurs, sort pour ne pas avoir à blesser une fille qui n’a pas demandé cela. Une fille qui était dans son coin, c’est toi qui as commencé à faire des collages avec ses photos On appelle ça des jeux de phares. Pour moi, c’est le Game, si le gamme ne te sied plus sort du Game. Calmement sans bruit

Kim si tu constates que la Novelas ou le contrat ne te conviens plus, tu enlèves tes deux pieds. Ce qui serait plus intéressant, c’est que les personnes qui sont autour se taisent et les laisse se parler. Sinon chacun d’eux est déjà connu et chacun peut prendre sa route sans problème. Ne décevez pas toutes ces personnes qui vous suivent… » a clarifié le général.

