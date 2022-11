Kim Kardashian: son ex Pete Davidson « officialise » sa relation avec Emily Ratajkowski

Alors que la rumeur continue de s’enfler autour de leur prétendue relation amoureuse, Pete Davidson et le top model Emily Ratajkowski ont posé un autre acte qui semble confirmer les soupçons. Les deux célébrités ont fait leur première apparition publique ce week-end lors d’un match des New York Knicks.

Pete Davidson et Emily Ratajkowski ont été aperçus en train de se détendre lors d’un récent match de basket ce week-end. Sur les clichés publiés sur les réseaux sociaux, les deux célébrités se sont montrés complices alors qu’elles étaient assises au premier rang du Madison Square Garden pour suivre les New York Knicks contre les Memphis Grizzlies.

Cette première apparition publique qui intervient au milieu d’une grosse rumeur de relation amoureuse entres les deux stars a très vite été perçue comme une manière d’officialiser leur union. Arrivés peu avant le début match, le comédien de 29 ans et le top model de 31 ans ont suivi le match jusqu’à la fin et se sont même chuchotés des mots à l’oreille tout au long du spectacle.

Pour rappel, les rumeurs à propos d’une prétendue relation amoureuse entre les deux stars ont commencé par circuler suite à la fuite d’une image très suspecte montrant les deux célébrités. Dimanche 13 novembre dernier, la mannequin Emily, 31 ans, et Pete, se sont rendus ensemble à un rendez-vous galant à Brooklyn.

Après cette image qui a relancé les débats, une source anonyme proche de l’une des stars a fait des révélations au média « US Weekly » à propos de cette rumeur. « Pete et Emily se parlent depuis quelques mois maintenant. C’est le début, mais ils s’apprécient vraiment. ». Selon la même source, Emily Ratajkowski et Pete Davidson se sont rencontrés grâce à des amis en commun.