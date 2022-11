Kim Kardashian: son ex Pete Davidson flirte désormais avec Emily Ratajkowski

Quelques mois après l’annonce officielle de leur rupture, Pete Davidson semble tourner la page de Kim Kardashian. Pour preuve, le comédien de SNL, 28 ans, se retrouve déjà au cœur d’une grosse rumeur de relation amoureuse avec le top model Emily Ratajkowski.

Pete Davidson désormais en couple avec Emily Ratajkowski ? C’est la question que se posent les internautes depuis quelques heures. En effet, tout a commencé après la fuite d’une image étrange sur laquelle l’on y voit la mannequin avec le jeune Pete Davidson, qui n’est autre que l’ex de Kim Kardashian.

Au milieu de cette polémique, une source anonyme proche de l’une des stars a fait des révélations au média « US Weekly » à propos de cette affaire. « Pete et Emily se parlent depuis quelques mois maintenant. C’est le début, mais ils s’apprécient vraiment. ». Selon la même source, Emily Ratajkowski et Pete Davidson se sont rencontrés grâce à des amis en commun. « Pete fait rire Emily et il aime à quel point elle est intelligente », a ajouté la source.

Dimanche 13 novembre dernier, la mannequin Emily, 31 ans, et Pete, 28 ans se sont rendus ensemble à un rendez-vous galant à Brooklyn. Les deux célébrités se sont affichées très complices.

Pour rappel, en août dernier, Kim Kardashian et Pete Davidson avaient décidé de se séparer après 9 mois de relation. Comme motif de rupture, les deux ex amoureux depuis leur union ont des emplois du temps incompatibles en raison du grand fossé qui existe entre leur âge. «Ils voyagent tous les deux tout le temps et c’était dur», avait précisé le magazine The Sun.