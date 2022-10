« Kim Kardashian et Pete Davidson se sont secrètement rencontrés deux mois après leur rupture »

Après l’annonce de leur rupture officielle, Kim Kardashian et Peter Davidson se seraient vus récemment en catimini pour passer du bon moment ensemble.

Selon The Sun, la star de télé-réalité de 42 ans et le comédien de 28 ans « ont partagé une soirée pyjama secrète dans une chambre d’hôtel à New York » deux mois seulement après leur rupture. Une source a même révélé au média américain people que Kim s’était rendue à New York lors de son retour de la Fashion Week de Paris, pour aller voir Pete qui est en plein tournage actuellement à Bupkis.

« Pete a rendu visite à Kim dans sa chambre et le lendemain, Kim a été vue en train de se faufiler par l’entrée arrière de l’hôtel déguisée et a sauté dans une Escalade en attente pour rendre visite à Pete sur Staten Island.« , a déclaré la source.

Une rupture après seulement 9 mois de relation

En août dernier, Kim Kardashian et Pete Davidson avaient décidé de se séparer après 9 mois de relation. Comme motif de rupture, les deux ex amoureux depuis leur union ont des emplois du temps incompatibles en raison du grand fossé qui existe entre leur âge. «Ils voyagent tous les deux tout le temps et c’était dur», précise la source du magazine.

La source a également déclaré que Davidson et Kardashian avaient « beaucoup d’amour et de respect l’un pour l’autre » , mais les longues distances et les horaires chargés ont fait des ravages et « ont rendu très difficile le maintien d’une relation », et donc ils ont décidé d’être simplement amis. Cependant, après l’officialisation de leur rupture, les deux ex amoureux continuent de passer de bons moments ensemble, à en croire nos confrères de The Sun.