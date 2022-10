Kim Kardashian condamnée 1,3 million de dollars d’amende pour publicité déguisée d’une crypto

La star américaine Kim Kardashian a accepté de payer 1,26 million de dollars pour avoir fait l’éloge d’une cryptomonnaie sur son compte Instagram sans mentionner qu’elle était payée pour le faire, a annoncé lundi le gendarme de Wall Street, la SEC.

Kim Kardashian la star américaine de téléréalité a été épinglée par le régulateur des marchés américains, la Securities and Exchange Commission (SEC). Elle va payer une amende de 1,26 million de dollars pour avoir fait promotion d’une obscure crypto, EthereumMax sans voir divulguer qu’elle était rémunérée 250.000 dollars pour cette publicité.

Le président de la SEC, Gary Gensler a rappelé que « lorsque des célébrités ou des influenceurs approuvent des opportunités d’investissement, y compris des actifs cryptographiques, cela ne signifie pas que ces produits d’investissement conviennent à tous les investisseurs ». Cette amende de 1,26 million de dollars représente moins de 0,1 % de sa fortune, estimée à 1,8 milliard de dollars par le magazine Forbes.

Des particuliers ruinés

En réglant cette affaire et en coopérant avec la justice, Kim Kardashian espère contrecarrer la plainte déposée en début d’année par des particuliers qui s’estiment ruinés et demandent des dommages. Le 13 juin 2021, Kim Kardashian avait attiré l’attention de ses 228 millions d’abonnés sur Instagram (ils sont aujourd’hui 331 millions). « Vous êtes intéressés par les cryptos ? » demandait-elle en les incitant à rejoindre « la communauté EthereumMax ». Cette crypto n’avait aucun lien de près ou de loin avec Ethereum. Cette publicité fit s’envoler son cours de manière éphémère. Il s’effondra ensuite et vaut aujourd’hui 0,000000004301 dollar.