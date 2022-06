Kim Kardashian admet qu’elle est avec Pete Davidson à cause de sa « puissance s3xuelle »

Après avoir entretenu le flou autour de sa relation avec la star de Saturday Night Live, le jeune Pete Davidson, Kim Kardashian a finalement révélé pourquoi elle a choisi le comédien après son divorce avec Kanye West.

On en sait un plus sur la raison pour laquelle l’ex femme de Kanye West a opté pour le comédien Pete Davidson. Au cours du huitième épisode de l’émission, « L’incroyable famille Kardashian », la star de télé-réalité a admis qu’elle ne cherchait pas une relation lorsqu’elle a rencontré le comédien de 28 ans pour la première fois, ajoutant qu’elle avait entendu parler de son « BDE » sa puissance au lit et elle était simplement «DTF».

Dans la suite de sa confession, la mère de 4 enfant a même laissé entendre qu’elle a eu le meilleur rapport s3xuel de toute sa vie avec Davidson, tout en ajoutant qu’il était tout simplement le « meilleur homme » qu’elle a rencontré.

Pour donc parler de Pete pour la première fois, Kim a mentionné une conversation que son neveu Mason a eue avec sa fille North dans leur voiture. cette dernière qui lui a d’ailleurs donné espoir alors que son mariage avec le père de ses enfants battait déjà du plomb dans l’aile.

« Un jour j’ai emmené mon neveu Mason l’autre jour, et il était avec North, tous les deux sur le siège arrière ensemble. J’ai entendu leur conversation et Mason a dit à North tu sais, avoir un beau-père n’est pas si mal. Kim a déclaré que la façon dont Mason parlait à North lui donnait le sentiment que « tout irait bien » pour Kourtney et Travis.

« Je pense qu’après avoir entendu cette conversation avec Mason et North, et juste avoir entendu comment il s’entend avec Travis et aimer avoir quelqu’un d’autre autour de moi, je pense juste qu’il y a de l’espoir. » Un jour, j’aurai quelqu’un qui viendra et passera du temps avec les enfants », faisant ainsi allusion à son petit ami Pete Davidson.