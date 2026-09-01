Kigali accueille l’édition 2026 du Forum sur les systèmes alimentaires africains

L’édition 2026 du Forum sur les systèmes alimentaires africains (Africa Food Systems Forum, AFSF) s’ouvre à Kigali, où plus de 5 000 dirigeants, investisseurs, entreprises, agriculteurs et partenaires au développement venus de plus de 50 pays sont attendus du 31 août au 4 septembre pour débattre de l’avenir de l’agriculture africaine.

Le forum, qui se tient au Kigali Convention Centre et doit être ouvert par le président rwandais Paul Kagame, marque sa 20ᵉ édition. Il porte pour thème « Investir dans les systèmes agroalimentaires africains : nourrir les nations, créer des emplois et renforcer la résilience ».

Les échanges portent sur l’investissement et le financement, la sécurité alimentaire et la nutrition, la résilience climatique, l’innovation numérique portée par la jeunesse, ainsi que le commerce et les chaînes de valeur. Le forum s’inscrit dans les objectifs fixés par l’Union africaine : augmenter de 45 % la production agroalimentaire d’ici 2035, mobiliser 100 milliards de dollars d’investissements agricoles, réduire de moitié les pertes post-récolte et porter à 35 % la part de la transformation locale dans le PIB agroalimentaire du continent.

Le contexte reste marqué par l’insécurité alimentaire : environ 309 millions de personnes souffrent de la faim en Afrique, tandis que des milliards d’autres n’ont pas accès à une alimentation suffisamment nutritive, selon les organisateurs du forum.

Une « salle des affaires » et un conseil d’anciens chefs d’État

Le forum comprend une « Deal Room », destinée à mettre en relation les entreprises agroalimentaires avec des investisseurs, ainsi qu’un « Conseil des sages » réunissant six anciens chefs d’État africains. L’édition 2026 s’appuie sur plus de 6 milliards de dollars de programmes d’investissement engagés lors de l’édition 2025.

Les organisateurs entendent faire de cette édition un point de bascule, en passant des engagements financiers annoncés lors des précédentes éditions à leur mise en œuvre concrète sur le terrain.