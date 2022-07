Kiff no beat :après Didi B, le rappeur Elow’n lance un nouvel album

En Côte d’Ivoire, après Didi B, le rappeur Elow’n du groupe Kiff no beat a également lancé son premier album le mercredi 13 juillet 2022. Cet opus disponible sur toutes les plateformes de téléchargement compose 13 titres.

Le rap ivoire se repositionne depuis quelques jours. Outre le succès de Suspect 95, des membres de groupe Kiff no beat ont relancé leur carrière en solo . C’est ainsi que Elow’n a rendu public son album intitulé ‘’ le retour de la pierre » pour le plaisir de ses fans. Entre autres titres sur l’album, il y a » intro, STFM, petit mouvement, On va t’attraper, Marie-pierre, 2005-2008, TNPPDT, Yaka laisser, Couchez-vous, Mon bébé, c’est lent et tous pareils ».

Sur cet album, Elow’n a également collaboré avec Kikimoteleba, Josey, Fanny J, Suspect 95, Santrinos R, Jupiter D et Lil Jay. Né le 10 Octobre 1990 à Issia dans l’Ouest de la Côte d’Ivoire, Elow’n est un artiste chanteur auteur-compositeur et membre du groupe de rap ivoirien Kiff No Beat.