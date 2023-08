Kevin Hart : l’acteur en fauteuil roulant après une blessure (vidéo)

- Publicité-

L’acteur américain, Kevin Hart, s’est rendu hilarant sur les réseaux sociaux pour avouer après qu’une course malheureuse avec un athlète professionnel l’a laissé dans un fauteuil roulant.

Dans une nouvelle vidéo amusante, l’acteur explique pourquoi il est maintenant en fauteuil roulant plusieurs années après un accident de voiture. En effet, le comédien a raconté exactement ce qui s’est passé dans le confort dudit fauteuil roulant. Selon lui, une course avec l’ancien porteur de ballon de la NFL, Stevan Ridley l’a conduit à des déchirures dans les muscles abdominaux inférieurs.

« Ouais… eh bien. Vous savez, chaque fois que quelqu’un commence par dire « eh bien », c’est mauvais », a commencé la star dans une vidéo. « Mesdames et messieurs, l’âge de 40 ans est réel », a-t-il déclaré avant de décrire l’accident qui l’a fait tomber dans le fauteuil roulant. En bref, « j’ai essayé d’y aller et de faire des trucs de jeunesse », a-t-il conclu.

Né le 6 juillet 1979 à Philadelphie, en Pennsylvanie, Kevin Hart est un humoriste, acteur, scénariste et producteur américain. De plus, il est considéré comme l’un des rois du rire américain et a été révélé par le stand-up. Depuis, il a connu de grands succès au box-office.

