Kerozen: bonne nouvelle pour l’artiste ivoirien et protégé de Emma Dobre

Le célèbre artiste ivoirien, Kerozen, actuellement en tournée à Ouagadougou au Burkina-Faso, a révélé une nouvelle réjouissante à son public depuis cette terre africaine. Le protégé de Emma Dobre a été sélectionné en tant qu’ambassadeur d’une entreprise ivoirienne spécialisée dans le secteur du transport.

Kerozen, artiste ivoirien, a récemment connu une période difficile, suite à un différend avec la page Facebook Papa Ado. Toutefois, il a su surmonter cette épreuve et est de retour sur la scène musicale, comme en témoigne son concert au Burkina Faso cette semaine. De plus, le chanteur a récemment signé un contrat avec une entreprise ivoirienne, ce qui représente une avancée significative pour sa carrière.

En effet, l’artiste ivoirien a récemment annoncé son partenariat avec l’entreprise ivoirienne Ivoire Premium Logistique, en tant qu’ambassadeur de la marque O’BLACK, leader du transport et de la livraison en Côte d’Ivoire. Très honoré par cette nouvelle collaboration, le protégé de Emma Dobre s’est rendu sur sa page Facebok pour annoncer la bonne nouvelle à ses fans.

« J’ai bien voulu signer ce jour avec l’entreprise @ivoirepremiumlogistique afin de représenter sa marque O’BLACK leader du transport et de la livraison en Côte d’Ivoire. C’est donc en tout honneur que l’élu représentera et accompagnera cette startup qui s’est donné pour mission la professionnalisation du transport en Côte d’Ivoire. »

En acceptant ce partenariat, le chanteur de renom se positionne comme un acteur engagé dans la professionnalisation du secteur du transport en Côte d’Ivoire, en mettant son influence et son image au service de la marque O’BLACK.

Pour rappel, Ivoire Premium Logistique est une entreprise ivoirienne spécialisée dans le transport et la livraison de colis, qui s’est donné pour mission de professionnaliser ce secteur en Côte d’Ivoire, en proposant des solutions innovantes et adaptées aux besoins des clients. Le partenariat avec Kerozen, en tant qu’ambassadeur de la marque O’BLACK, permettra à l’entreprise de renforcer sa notoriété et de se positionner comme un acteur de référence dans le secteur du transport en Côte d’Ivoire.

