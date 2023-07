Kenya: une dame assassinée à son domicile par sa servante

Karisa Rahab a été poign@rdée par sa domestique à l’aube du jeudi 20 juillet, à son domicile de Mnarani Classic Estate, à l’extérieur de la ville de Kilifi au Kenya.

En effet, le corps sans vie de Karisa Rahab a été découvert gisant dans une mare de s@ng. Selon les enquêtes préliminaires, l’attaque mortelle de la femme contre sa patronne a été causée par un manque d’argent. « La fonctionnaire du gouvernement du comté côtier aurait immédiatement succombé à des blessures par arme blanche à la suite d’une attaque par son aide ménagère. Rahab Karisa a été poign@rdée par sa domestique à l’aube du jeudi 20 juillet, à son domicile de Mnarani Classic Estate qui jouxte la ville de Kilifi à distance. La femme de ménage suspectée a pris la fuite. »

Le chef de la police du comté a confirmé l’incident. Aussi, les enquêteurs sur place ont découvert le corps de la défunte avec un c0uteau à côté et des documents éparpillés. « Nous nous sommes rendus sur les lieux et avons réussi à retrouver le c0uteau utilisé pour la tu.er. Elle avait une blessure visible, mais nous espérons obtenir plus de réponses après une autopsie », a déclaré M. Hadi.

- Publicité-

Notons que dans le cadre du programme de développement de l’agriculture et de l’élevage, Karisa était la Directrice de la pêche et de l’économie bleue du comté de Kilifi et avait quitté l’Italie quelques jours avant sa mort.