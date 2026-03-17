Kenya : un incendie ravage une partie du Toi Market, l’un des plus importants marchés de Nairobi

Un violent incendie a dévasté une portion du Toi Market, situé dans le bidonville de Kibera à Nairobi, dans la matinée du 16 mars 2026. Considéré comme l’un des plus importants marchés de la capitale kényane, il a vu une vaste zone de ses étals partir en fumée; aucun décès n’avait été signalé dans les premières heures, mais les dégâts matériels sont lourds.

Les habitants racontent une scène de panique : peu après 7 heures, des flammes soudaines ont surpris des commerçants et des passants. Sur la rue Skyroad, des témoins décrivent une chaleur écrasante et une colonne de feu s’élevant au-dessus des toits, rendant impossible tout accès aux boutiques alors que les riverains restaient impuissants face au sinistre.

Au terme d’une intervention qui a duré plusieurs heures, les pompiers ont finalement maîtrisé l’incendie, mais non sans laisser derrière eux des allées de décombres. De nombreux vendeurs, armés de pelles ou simplement de leurs mains, ont commencé à dégager cendres et planches carbonisées pour tenter d’évaluer l’étendue des pertes.

Parmi les commerçants sinistrés, certains chiffrent leurs pertes à plusieurs centaines de milliers de shillings. Un vendeur de prêt-à-porter pour femmes explique avoir perdu la totalité de son stock — des jupes et autres articles — et estime le coût de remplacement et de reconstruction à plusieurs dizaines de milliers de shillings, situation qui le laisse sans solution immédiate.

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État des lieux et premières réactions

Les autorités du comté ont lancé un recensement des personnes affectées afin d’établir un bilan précis. La commissaire adjointe Janet Chirchir a exprimé ses inquiétudes : la configuration dense du marché et la présence d’enceintes autour des étals ont favorisé la propagation rapide du feu, tandis que la confusion qui a suivi a entraîné des pillages dans un centre commercial adjacent.