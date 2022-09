Kenya – RDC: Félix Tshisekedi et William Ruto déterminés à maintenir d’excellentes relations entre leurs Etats

Arrivé au Kenya depuis lundi, pour assister à la cérémonie de prestation de serment, le président Congolais Félix Tshisekedi, a échangé avec le nouveau président William Ruto. Les deux chefs d’Etat se sont convenus à maintenir d’excellentes relations entre leurs Etats.

Le chef d’Etat Congolais Félix Tshisekedi est en séjour à Nairobi, depuis le lundi 12 septembre 2022. Dans la capitale kenyane, il a été reçu en tête-à-tête avec les présidents entrant et sortant du Kenya. Tout sourire, Félix Antoine Tshisekedi et William Ruto se sont embrassés chaleureusement avant d’échanger quelques aimables mots de félicitations.

« Je suis venu pour vous présenter mes vives félicitations et m’assurer que les meilleures relations qu’entretiennent nos deux pays restent intactes. Dans les prochains jours je vais envoyer une équipe pour rencontrer vos collaborateurs et les briefer sur les grands dossiers autour desquels notre collaboration sera faite et qui seront au menu de nos prochaines discussions, ici à Nairobi et à kinshasa. » a déclaré le président Félix Antoine Tshisekedi à son homologue.

Avec le président sortant Uhuru Kenyatta, l’entretien a été empreint de convivialité. Les deux personnalités entretiennent des relations personnelles et étatiques très profondes. Le Kenya continue d’offrir ses bons offices dans le cadre du processus de paix dit de Nairobi.

Malgré son départ à la tête du pays, Uhuru Kanyatta va continuer à piloter le processus de Nairobi sur décision de l’Union Africaine. Au-delà d’excellentes relations entre la RDC et le Kenya depuis l’accession du président Tshisekedi à la tête de la RDC, le Kenya a pris la tête de la Force militaire régionale qui sera déployée à l’EST de la RDC dans le cadre de la East African Community.

William Ruto, président élu du Kenya a officiellement pris ses fonctions ce mardi 13 septembre 2022 à l’issue de la cérémonie d’investiture. Une dizaine de chefs d’Etat ont participé à cette cérémonie de prestation de serment qui s’est déroulée dans un stade de Nairobi.