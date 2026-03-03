Kenya: le député Johana Ng’eno parmi les six victimes d’un crash d’hélicoptère

Le Kenya a été frappé par un accident aérien le samedi 28 février 2026 : un hélicoptère s’est écrasé dans le comté de Nandi, entraînant la mort de six personnes, dont le député Johana Ng’eno, élu d’Emurua Dikirr.

L’accident est survenu vers 16h25 dans la zone forestière de Chepkieb, à Mosop, à quelque 300 kilomètres au nord‑ouest de Nairobi. L’appareil impliqué, un Eurocopter AS 350B3 Ecureuil immatriculé 5Y‑DSB, venait de reprendre son vol après une escale forcée à Tabolwa provoquée par de fortes précipitations, selon les premiers éléments de l’enquête.

Au moment du décollage, l’hélicoptère a évolué à très basse altitude, percuté un arbre, puis s’est écrasé au sol et a pris feu. Aucun des six occupants n’a survécu ; le commandant de police du comté de Nandi, Samuel Mukusi, a confirmé le bilan à la chaîne Citizen TV peu après l’accident.

Le député Johana Ng’eno parmi les victimes

Johana Ng’eno, représentant d’Emurua Dikirr dans le comté de Narok, faisait partie des personnes tuées. Élu pour la première fois en 2013, il exerçait un troisième mandat consécutif à l’Assemblée nationale et présidait le Comité parlementaire chargé du logement, de l’urbanisme et des travaux publics.

Surnommé « Ngong », il était connu pour son franc‑parler et son engagement en faveur de la communauté Kipsigis du comté de Narok, s’opposant publiquement à des gouverneurs sur des questions foncières et des expulsions liées à la forêt de Mau. Sur le plan académique, il a étudié le droit international à l’Université TSN de Kyiv entre 2003 et 2006, complété un diplôme en droit à la Mount Kenya University puis un master en études internationales à l’Université de Nairobi, et a été admis au barreau de la Haute Cour du Kenya en septembre 2025.

Peu avant d’embarquer, il avait prononcé un discours où il saluait le bilan du président William Ruto et annonçait sa réélection en 2027. Le député rentrait d’une visite auprès de familles affectées par des inondations à Mara Rianta, dans le sud de la vallée du Rift.

Outre Ng’eno, l’accident a tué le capitaine George Were, pilote de l’appareil, ainsi que quatre passagers : Amos Kipngetich Rotich, officier du Service forestier du Kenya ; Carlos Keter, enseignant ; Nick Kosgei, photographe ; et un sixième passager identifié sous le prénom de Robert, également enseignant. Les corps ont été conduits à la morgue de l’hôpital universitaire Moi d’Eldoret, et celui du député a ensuite été transféré à Nairobi pour les préparatifs funéraires pris en charge par une équipe de l’Assemblée nationale.

Le président William Ruto a publié un message sur le réseau social X exprimant ses condoléances aux familles, au peuple d’Emurua Dikirr et aux proches des autres victimes, et qualifiant Johana Ng’eno de député « courageux et déterminé », faisant part de son profond choc et de sa grande tristesse.

L’Autorité kényane de l’aviation civile (KCAA) et le Département d’enquête sur les accidents aériens ont ouvert une investigation. Des équipements de bord considérés comme essentiels ont été récupérés sur le site ; les enquêteurs se penchent notamment sur les conditions météorologiques au moment du décollage et sur la décision de reprendre le vol malgré les intempéries.

