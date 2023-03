Kenya: La première dame lance des prières nationales contre l’homosexualité

La première dame du Kenya, Rachel Ruto, a appelé à des prières nationales contre l’homosexualité, qu’elle considère comme une menace pour l’institution familiale du pays.

Lors d’un service religieux à Meru, Rachel Ruto a appelé à des prières nationales contre l’homosexualité, affirmant qu’il s’agit d’une attaque contre la culture africaine. « Nous voulons renforcer l’institution familiale où nous avons un père, une mère et des enfants. Les LGBTQ sont interdits même dans la Bible et la culture africaine. Gardons les valeurs familiales« , a-t-elle déclaré dimanche.

Maman Ruto a également annoncé la création d’un Bureau de la diplomatie religieuse, qui sera chargé de diffuser une culture de prière dans tout le pays. Elle a déclaré que cet organe transmettra ses prières au reste du pays et a élaboré un programme pour garantir la protection des valeurs familiales.

Les médias locaux ont cité la première dame dans un rapport, l’implorant d’appeler les Kenyans à se concentrer davantage sur les questions de famille, car le débat LGBTQ menace la structure familiale. Le débat sur les droits et l’acceptation des LGBT est en cours dans le pays depuis un certain temps, avec des partisans et des opposants exprimant leurs opinions sur la question.

Cependant, la position de la première dame est critiquée par certains groupes de défense des droits humains, qui estiment que cela encourage la discrimination et la violence à l’égard des personnes LGBTQ. En 2019, une décision de la Cour suprême du Kenya a maintenu les lois anti-LGBT du pays, affirmant qu’elles étaient conformes à la Constitution, malgré les protestations des groupes de défense des droits humains.

Le Kenya, comme de nombreux pays africains, continue de criminaliser l’homosexualité et les personnes LGBTQ font souvent l’objet de discriminations, de violences et d’exclusion sociale. L’appel de la première dame aux prières nationales contre l’homosexualité est susceptible d’attiser les tensions déjà présentes dans le débat sur les droits des LGBTQ au Kenya.