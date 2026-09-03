Kenya : Fin de la grève des travailleurs de l’aviation et reprise progressive des vols

Le Syndicat des travailleurs de l’aviation du Kenya (KAWU) a officiellement levé le mardi 1er septembre 2026 son mot d’ordre de grève entamé le 30 août. Cette décision cruciale permet la reprise progressive des opérations et des liaisons aériennes à l’aéroport international Jomo Kenyatta (JKIA) de Nairobi, ainsi que sur l’ensemble des autres plateformes aéroportuaires kényanes.

Le débrayage, qui a duré deux jours consécutifs, a provoqué d’importantes perturbations du trafic aérien dans toute la zone régionale. Le mouvement a entraîné une vague de retards et de nombreuses annulations de vols à destination de plusieurs pays voisins d’Afrique de l’Est, notamment le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie et l’Ouganda, tout en affectant sévèrement les liaisons vers les îles de l’océan Indien.

Le dénouement de cette crise sociale est intervenu à la suite d’un accord de retour au travail conclu sous la médiation directe du ministre des Transports, Davis Chirchir. Les pourparlers ont réuni autour d’une même table le secrétaire général du KAWU, Moss Ndiema, les représentants de la Kenya Airports Authority (KAA), ceux de la Kenya Civil Aviation Authority (KCAA), ainsi que la direction du transporteur aérien à bas coût Jambojet.

Au cœur des engagements souscrits, le texte paraphé prévoit le reversement immédiat au syndicat des frais d’agence ainsi que des cotisations syndicales jusque-là retenus par la Kenya Airports Authority. Le compromis valide également la relance sans délai des négociations relatives aux conventions collectives avec l’autorité de l’aviation civile, en stricte conformité avec les directives salariales officielles édictées par les autorités.

Des garanties d’immunité pour les grévistes

Afin de sceller la normalisation des relations professionnelles sur les tarmacs, le protocole signé garantit formellement qu’aucune mesure disciplinaire, intimidation ou sanction ne sera engagée à l’encontre des employés ayant pris part au débrayage. Les personnels mobilisés réintègrent ainsi leurs postes sans risque de représailles administratives ou financières.