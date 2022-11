Kenya: début des négociations entre la RDC et les rebelles excepté le M23

La République Démocratique du Congo (RDC) a entamé les pourparlers avec les groupes armés rebelles ce lundi 28 novembre 2022, à Nairobi, la capitale Kenyane. Ces négociations auxquelles, le principal groupe rebelle, le M23, ne participe pas, se déroulent sous la médiation de la communauté des dirigeants de l’Afrique de l’Est et sont prévues pour prendre fin le 3 décembre prochain.

Les discussions entre la RDC et les rebelles ont débuté au Kenya. Les Présidents du Burundi, Evariste Ndayishimiye, du Kenya, William Ruto et le facilitateur Uhuru Kenyatta ont ouvert ce lundi, la séance des négociations en présence d’une centaine de délégués des groupes armés et du ministre congolais des Affaires étrangères Christophe Lutundula et autres délégués de Kinshasa et organisations internationales dans un hôtel de la bouillonnante capitale Nairobi. Les Présidents de la RDC, Félix Tshisekedi, de l’Ouganda, Yoweri Museveni et du Rwanda, Paul Kagame sont intervenus par vidéo-conférence.

Principal groupe armé rebelle ayant lancé une grande offensive contre l’armée congolaise dans l’Est du pays, le M23 ne participe pas à ses pourparlers de Nairobi. Le mouvement rebelle, exige du gouvernement congolais, des négociations bilatérales avant toute cessation des hostilités.

De sources concordantes, les délégués des groupes armés qui participent aux pourparlers proviennent des provinces du Nord-Kivu, Ituri, Sud-Kivu, Maniema et Tanganyika. A noter que les négociations visent à trouver un consensus sans effusion du sang, pour la stabilité sécuritaire de l’Est de la RDC.