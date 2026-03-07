Kenya : au moins 23 morts dans des inondations subites à Nairobi

Au moins 23 personnes ont perdu la vie à Nairobi à la suite d’inondations provoquées par de fortes pluies tombées pendant la nuit du vendredi 6 au samedi 7 mars 2026, ont indiqué les autorités, tandis que les opérations de recherche et de secours se poursuivent dans plusieurs secteurs de la capitale kényane.

Au moins 23 personnes ont perdu la vie à Nairobi à la suite d’inondations provoquées par de fortes pluies tombées pendant la nuit du vendredi 6 au samedi 7 mars 2026, ont indiqué les autorités, tandis que les opérations de recherche et de secours se poursuivent dans plusieurs secteurs de la capitale kényane.

La police nationale a précisé que les précipitations intenses ont provoqué des crues soudaines, des coupures de voies et des dégâts matériels importants, obligeant des habitants à quitter leur logement. Des équipes de secours continuent de fouiller les zones inondées; au moins 29 personnes ont été secourues jusqu’à présent selon les bilans provisoires.

Le déluge a aussi perturbé le trafic aérien et routier: plusieurs vols ont dû être détournés vers Mombasa et des voies rapides ont été fermées ou rendues impraticables, tandis que l’armée a été mobilisée pour renforcer les secours et les opérations d’évacuation. Des dizaines de véhicules ont été emportés ou submergés par les eaux dans différents secteurs de la ville.

Publicité

Du côté humanitaire, le porte-parole de la Croix-Rouge kényane a décrit la situation comme une véritable catastrophe, signalant que de nombreuses zones de Nairobi — et même des comtés voisins — avaient été touchées par les inondations et réclamaient une réponse coordonnée.

Des quartiers submergés, une colère montante et des secours entravés

Plusieurs quartiers populaires et axes majeurs ont été envahis par les eaux: Mbagathi Way, Waiyaki Way, Museum Hill, Kibra, Mathare, Baba Dogo, Westlands, Lang’ata, South B, South C, Nairobi West, Roysambu, Umoja et le centre des affaires figurent parmi les secteurs les plus affectés, d’après les autorités locales. Les forces de l’ordre et les équipes de la Croix-Rouge travaillent de concert pour dégager les zones et venir en aide aux sinistrés.

Les secours se heurtent toutefois à des difficultés logistiques: la circulation bloquée et l’état des routes transformées en rivières ralentissent l’acheminement des secours et la livraison d’aide, a expliqué la direction de la Croix-Rouge. Les responsables invitent la population à éviter les secteurs à risque et à suivre les consignes de sécurité.

Publicité