Kendall Jenner: la star américaine met fin à sa relation avec Devin Booker

Kendall Jenner est désormais un cœur à prendre. La star américaine et mannequin a mis fin à son idylle avec Devin Booker après deux ans de relation amoureuse, ont rapporté des tabloïds américains.

La relation tant enviée entre les deux stars Kendall Jenner et Devin Booker bat déjà du plomb dans l’aile. Selon les dernières informations rapportées par les médias américains dont Entertainment Tonight, « Kendall a l’impression qu’ils sont sur des chemins différents. Ils ont eu des discussions sur leur avenir mais ils ne sont pas sur la même longueur d’onde ».

«Kendall et Devin ont connu une période difficile récemment et se sont séparés depuis environ une semaine et demie», a confié une autre source à «E! News ». Selon la même source, tout a commencé depuis leur retour du mariage de Kourtney Kardashian et Travis Barker à Portofino en Italie.

« Ils ont passé un très bon moment ensemble en Italie. Mais une fois de retour, ils ont commencé à avoir l’impression qu’ils n’étaient pas alignés et ont réalisé qu’ils avaient des modes de vie très différents. » déclare une source proche des deux tourtereaux aux médias.

Pour rappel, Kendall Jenner a rencontré le joueur de NBA, âgé de 25 ans, en 2020. Les deux amoureux ont officialisé leur amour en publiant quelques photos sur Instagram à l’occasion de la Saint-Valentin. Ils avaient ensuite fêté leur premier anniversaire en juin 2021. Contrairement à ses sœurs Kardashian, Kendall Jenner est très pudique et n’aime pas aborder sa vie amoureuse sur les réseaux sociaux. C’est ce qui justifie peut-être son silence.