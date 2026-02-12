Kelly Vedovelli est enceinte de son premier enfant

Kelly Vedovelli a annoncé sur son compte Instagram, ce jeudi 12 février 2026, qu’elle est enceinte de son premier enfant. Dans une courte vidéo partagée avec ses abonnés, l’ancienne chroniqueuse de Cyril Hanouna apparaît émue et montre son ventre arrondi, accompagnant la séquence d’une légende en anglais: «I miss you, sushi» , allusion aux restrictions alimentaires liées à la grossesse, notamment l’éviction du poisson cru.

Kelly Vedovelli a annoncé sur son compte Instagram, ce jeudi 12 février 2026, qu’elle est enceinte de son premier enfant. Dans une courte vidéo partagée avec ses abonnés, l’ancienne chroniqueuse de Cyril Hanouna apparaît émue et montre son ventre arrondi, accompagnant la séquence d’une légende en anglais: «I miss you, sushi», allusion aux restrictions alimentaires liées à la grossesse, notamment l’éviction du poisson cru.

La publication, sobre et intime, a été le moyen choisi par la principale intéressée pour rendre publique une information qu’elle avait jusque-là préservée. Sur la séquence vidéo, Kelly Vedovelli se montre face caméra, laissant apparaître son état de grossesse sans autre commentaire explicite sur le terme attendu ni sur le père de l’enfant.

Les réactions sont rapidement parvenues sous la publication. De nombreux abonnés ont salué l’annonce, tandis que des personnalités du monde des médias et de la télé-réalité ont posté des messages de félicitations, parmi lesquelles la candidate Cassandra Jullia et Simon Castaldi, cité dans les commentaires.

Contexte médiatique et précisions

Agée de 33 ans, Kelly Vedovelli s’est d’abord fait connaître du grand public comme chroniqueuse au sein de l’émission Touche pas à mon poste, animée par Cyril Hanouna sur la chaîne C8. La fermeture de C8 et l’arrêt de l’émission ont modifié la visibilité de la journaliste et animatrice, qui n’est plus présente quotidiennement sur les plateaux de la chaîne.

Depuis la fin de cette diffusion, elle a poursuivi une activité médiatique différente : Kelly Vedovelli a rejoint l’équipe de Gossip Room, un programme consacré à l’actualité des célébrités diffusé principalement sur les réseaux sociaux. Ce projet numérique s’inscrit dans une transition vers des formats et des audiences en ligne, distincts de la télévision traditionnelle.

La légende publiée par la concernée, «I miss you, sushi», a été immédiatement interprétée par une partie de ses abonnés comme une référence aux recommandations sanitaires courantes pendant la grossesse, qui conduisent souvent à éviter la consommation de poisson cru en raison des risques alimentaires.

La communication choisie — une vidéo courte et personnelle sur Instagram — s’inscrit dans une pratique désormais courante chez les personnalités médiatiques, qui privilégient les annonces directes à leurs communautés en ligne plutôt que des communiqués formels ou des interviews traditionnelles.

La future mère avait jusque-là veillé à limiter la diffusion d’éléments de sa vie privée et n’avait pas rendu publique sa grossesse avant cette publication sur Instagram. Elle demeure très suivie sur les réseaux sociaux, où ses publications génèrent des interactions régulières.

