Kelly Vedovelli : des internautes croient l’apercevoir dans Mariés au premier regard

Kelly Vedovelli a-t-elle figuré dans la nouvelle saison de Mariés au premier regard avant d’annoncer sa grossesse ? La diffusion, le 23 février 2026, de la dixième saison du programme de dating sur M6 a relancé la comparaison entre l’ancienne chroniqueuse de Cyril Hanouna et une candidate nommée Julie, entraînant de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux.

Lors de la présentation des candidats, les téléspectateurs ont découvert Julie, une jeune femme de 28 ans décrite comme blonde et à la recherche du “véritable amour” après plusieurs déceptions. La candidate a abordé des éléments de son histoire personnelle à l’écran : le décès de sa mère alors qu’elle avait huit ans et la naissance d’une fille aujourd’hui âgée de cinq ans, issue d’une précédente relation aujourd’hui interrompue.

La ressemblance physique entre Julie et la chroniqueuse a rapidement été commentée sur la plateforme X, où plusieurs internautes ont signalé un “air de famille” entre les deux femmes. Des messages partagés par des utilisateurs reprenaient l’idée d’un visage familier et l’un d’eux écrivait, comme le montrent des captures et flux relayés en ligne, qu’il avait cherché cette similitude “depuis le début”. Il s’agissait néanmoins de Julie, candidate de Mariés au premier regard, et non de Kelly Vedovelli.

Réactions en ligne et actualité de Kelly Vedovelli

Kelly Vedovelli, ancienne chroniqueuse aux côtés de Cyril Hanouna, est absente de l’antenne depuis plusieurs mois, situation liée à la fermeture de la chaîne C8 et à l’arrêt de l’émission TPMP, indiquent ses prises de parole publiques. Elle multiplie désormais les collaborations, notamment avec le média Gossip Room, où elle reçoit des personnalités pour évoquer leur actualité.

Sur le plan privé, Kelly Vedovelli a annoncé qu’elle attendait son premier enfant. L’information a été rendue publique le 12 février 2026 via une vidéo postée sur son compte Instagram, dans laquelle elle dévoile son ventre arrondi face caméra. La publication était accompagnée d’une légende en anglais : « I miss you, sushi », formule que certains abonnés ont interprétée comme un clin d’œil aux limites alimentaires courantes pendant la grossesse, notamment l’éviction du poisson cru.

La comparaison entre la candidate Julie et Kelly Vedovelli a alimenté les échanges en ligne le soir du lancement de la saison, mais les éléments diffusés par M6 et les interventions publiques de la journaliste confirment qu’il ne s’agit pas de la même personne. La vidéo annonçant la grossesse de Kelly Vedovelli a été publiée sur son compte Instagram le 12 février 2026.