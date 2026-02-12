Karine Le Marchand visée par des menaces extrêmement graves après son passage chez Pascal Praud

Karine Le Marchand fait face à des menaces après des extraits d’une interview diffusés sur les réseaux sociaux, suscitant une vive polémique autour de propos tenus lors d’un entretien du 9 février. Le groupe M6 a publié le 12 février un communiqué réaffirmant son soutien à l’animatrice et dénonçant les attaques et menaces dirigées contre elle, estimant que des passages avaient été tronqués.

Karine Le Marchand fait face à des menaces après des extraits d’une interview diffusés sur les réseaux sociaux, suscitant une vive polémique autour de propos tenus lors d’un entretien du 9 février. Le groupe M6 a publié le 12 février un communiqué réaffirmant son soutien à l’animatrice et dénonçant les attaques et menaces dirigées contre elle, estimant que des passages avaient été tronqués.

Présentatrice reconnue du paysage audiovisuel français, Karine Le Marchand était en promotion pour son documentaire Les Nouveaux Français : 100 ans d’immigration lorsqu’elle est intervenue sur le plateau de CNews. Au cours de cet entretien, elle est revenue sur son arrivée à Paris et a raconté un souvenir de jeunesse à propos du RER et des personnes qu’elle y avait vues, utilisant des expressions qui ont été perçues comme stigmatisantes par une partie du public.

Dans l’extrait controversé, elle a déclaré : « J’ai vu le RER arriver, j’ai vu tous ces noirs, et tous ces musulmans, enfin ces Arabes, qui sortaient. Des gens qui avaient des têtes que je n’avais pas l’habitude de voir… J’ai fait Ah. Je n’ai pas pu m’empêcher d’avoir un peu peur. » Elle a ajouté qu’avec le temps elle s’était habituée et n’avait plus eu peur de « gens qui avaient des têtes étrangères ». Ces propos ont provoqué indignation et réactions virales sur les réseaux sociaux.

Publicité

Soutien du groupe M6 et réactions

Face aux attaques et aux menaces ciblant l’animatrice après la diffusion d’extraits, le Groupe M6 a pris position publiquement. Dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux le 12 février 2026, le groupe a condamné « fermement toutes ces menaces » et indiqué son « soutien total à Karine Le Marchand ». Le texte précise que l’animatrice, productrice et porteuse du documentaire, est « l’objet de très nombreuses attaques et de menaces extrêmement graves » à la suite de la diffusion d’extraits d’interviews qu’il juge tronqués.

L’entreprise a aussi mis en avant la viralité des passages diffusés en ligne et la responsabilité des plateformes et des utilisateurs dans la circulation d’extraits hors contexte. Le communiqué de M6 a été relayé via ses comptes officiels, pointant vers la volonté du groupe de protéger son personnel face à des messages menaçants.

De son côté, Karine Le Marchand a réagi en affirmant que ses propos avaient été sortis de leur contexte. Elle insiste sur le fait qu’il s’agissait d’un récit personnel lié à son arrivée à Paris et à sa perception de l’époque, et nie toute intention de stigmatiser des communautés. Les échanges autour de ces déclarations ont alimenté la polémique depuis la diffusion des extraits sur les réseaux sociaux.