Karine Le Marchand sur l’immigration de 3e génération : « Ils ne veulent pas… »

Karine Le Marchand suscite une nouvelle polémique après des interventions sur CNews et le plateau de Pascal Praud pour présenter son documentaire Les nouveaux Français, 100 ans d’immigration , diffusé en pleine période pré‑électorale à l’approche des municipales des 15 et 22 mars. L’animatrice de M6 y avance des chiffres marquants — une personne sur cinq vivant en France, soit treize millions , est immigrée ou a au moins un parent immigré, et jusqu’à 20 millions si l’on remonte aux grands‑parents — et déclenche un débat public animé.

Karine Le Marchand suscite une nouvelle polémique après des interventions sur CNews et le plateau de Pascal Praud pour présenter son documentaire Les nouveaux Français, 100 ans d’immigration, diffusé en pleine période pré‑électorale à l’approche des municipales des 15 et 22 mars. L’animatrice de M6 y avance des chiffres marquants — une personne sur cinq vivant en France, soit treize millions, est immigrée ou a au moins un parent immigré, et jusqu’à 20 millions si l’on remonte aux grands‑parents — et déclenche un débat public animé.

Le documentaire, présenté comme une fresque d’un siècle, s’appuie sur des historiens et de nombreux témoignages. Il retrace des vagues migratoires depuis les années 1920, évoque la Retirada — la fuite d’environ un demi‑million d’Espagnols fuyant le franquisme — et rappelle que près de 200 000 personnes ont été internées dans des camps en France dès 1938. Le film mêle archives et récits individuels pour documenter des parcours familiaux souvent marqués par le silence.

Karine Le Marchand inscrit aussi son récit personnel dans le propos. Elle rappelle que son père, originaire du Burundi, a été accueilli en France pendant ses études, et emploie le pronom “nous” pour évoquer l’apport des immigrations à la société française. Le documentaire donne la parole à des familles d’origines italienne, algérienne, cambodgienne, ainsi qu’à des personnalités comme Mohed Altrad, présenté dans le film : né en Syrie, il aurait obtenu une bourse de 200 francs pour étudier à Montpellier et a ensuite fondé un groupe mondial de l’échafaudage, distinction qui s’est traduite par une élection au titre d’Entrepreneur mondial de l’année en 2015.

Publicité

Polémique et réactions : propos sur le plateau, accusations et menaces

Sur le plateau de Pascal Praud, la diffusion d’extraits a ravivé la controverse. En racontant son arrivée à Paris et sa première expérience dans le RER à Châtelet, Karine Le Marchand a déclaré avoir ressenti une appréhension face à des personnes qu’elle n’avait pas l’habitude de voir, citant « tous ces Noirs et tous ces musulmans, ces Arabes ». Ces formulations ont suscité des accusations de stéréotypes raciaux et alimenté un débat sur la manière de raconter l’expérience migratoire et l’intégration.

Elle a également exprimé son point de vue sur les capacités d’accueil, déclarant être « d’accord sur le fait qu’on ne peut pas accueillir tout le monde », tout en précisant que ce n’était pas le cœur du film. L’animatrice a défendu l’idée que l’assimilation ne peut pas être imposée et insisté sur le manque de visibilité de voix se déclarant à la fois françaises et attachées à leurs origines.

Depuis la diffusion de ces passages, Karine Le Marchand signale avoir reçu un afflux de messages haineux. Sur son compte Instagram, elle a partagé des extraits de commentaires particulièrement virulents et annoncé son intention d’engager des poursuites judiciaires ; elle a affirmé que son huissier était « traumatisé ». Le groupe M6 a publié un communiqué pour condamner ces menaces et assurer de son « soutien total » à la présentatrice.