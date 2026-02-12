Karine Le Marchand : « Mon grand kiff ce serait d’avoir des tracteurs sur les Champs-Élysées »

Karine Le Marchand , visage emblématique de L’Amour est dans le pré sur M6 , est à la fois célébrée pour son rôle de médiatrice entre candidats agricoles et cible de polémiques récurrentes. Ces dernières années, des sorties verbales — dont une séquence en 2022 sur l’orientation sexuelle et une intervention en début 2026 sur CNews — ont suscité des réactions vives sur les réseaux et entraîné la saisine de l’ ARCOM .

Karine Le Marchand, visage emblématique de L’Amour est dans le pré sur M6, est à la fois célébrée pour son rôle de médiatrice entre candidats agricoles et cible de polémiques récurrentes. Ces dernières années, des sorties verbales — dont une séquence en 2022 sur l’orientation sexuelle et une intervention en début 2026 sur CNews — ont suscité des réactions vives sur les réseaux et entraîné la saisine de l’ARCOM.

Animatrice depuis plus de quinze ans sur le programme dédié aux agriculteurs célibataires, Karine Le Marchand s’est faite connaître du grand public après un passage à Les Maternelles sur France 5. À l’orée des années 2010, elle reprend les rênes de L’Amour est dans le pré lorsque l’émission marque une pause d’audience, et contribue à lui redonner du souffle grâce à son ton direct et sa proximité affichée avec les candidats.

Sur le plateau, elle occupe une place particulière : à la fois animatrice, conseillère et parfois commentatrice des parcours sentimentaux des participants. Son style, volontiers mutin et familier, a fait d’elle l’un des visages les plus identifiables du programme et a renforcé son image comme figure de la télévision rurale française.

Polémiques publiques et prises de position

En 2022, une interaction sur les réseaux a provoqué un « bad buzz » : Karine Le Marchand a lancé à un internaute la question « T’es gay ou t’es hétéro ? », évoquant par ailleurs un prétendu « radar » lui permettant de détecter l’homosexualité. La séquence a suscité une vague de critiques, y compris sur des plateaux télévisés comme TPMP.

Début 2026, une nouvelle intervention sur CNews, dans l’émission L’Heure des pros animée par Pascal Praud, a relancé la controverse. Selon les comptes rendus, Karine Le Marchand a tenu des propos problématiques en évoquant les « noirs » et les « arabes » dans le RER, qualifiant ensuite ces propos de pari entre amis. La séquence a été dénoncée par des internautes et a conduit à la saisine de l’ARCOM.

Parallèlement à ces polémiques, la trajectoire publique de l’animatrice montre une proximité certaine avec certaines préoccupations identitaires et rurales. D’origine burundaise du côté paternel, elle affiche régulièrement dans ses interventions une appétence pour le monde agricole et le terroir français.

