Karine Le Marchand : « J’avais jamais mangé chinois non plus »

Karine Le Marchand se retrouve au cœur d’une polémique depuis début février après des déclarations sur l’immigration tenues lors de deux interviews médiatiques. Le 9 février, l’animatrice a évoqué son nouveau documentaire Les Nouveaux Français, 100 ans d’immigration sur CNews, puis a réitéré certaines formulations le 12 février sur France Inter. Ces propos ont suscité des réactions au point que deux députés ont saisi l’ARCOM, le régulateur de l’audiovisuel en France.

Animatrice emblématique de L’amour est dans le pré, programme qu’elle présente depuis 2009, Karine Le Marchand est également productrice de documentaires. Son dernier film retrace un siècle d’histoire de l’immigration en France et donne la parole à des personnes issues de différentes vagues migratoires et à leurs descendants. C’est dans ce cadre promotionnel qu’elle a accordé plusieurs interviews médiatiques début février.

Lors de son passage sur l’antenne de Pascal Praud le 9 février, l’animatrice a raconté son arrivée à Paris en 1986 en provenance de Nancy et son premier contact avec le RER : « J’ai vu le RER arriver. J’ai vu tous ces Noirs, et tous ces musulmans, enfin ces Arabes, qui sortaient, enfin des gens qui avaient des têtes que je n’avais pas l’habitude de voir parce qu’à Nancy, j’étais la seule de mon école à avoir cette tête-là. J’ai fait ‘Ah’. Je n’ai pas pu m’empêcher d’avoir un peu peur parce que je n’avais pas l’habitude ». Elle a précisé qu’elle s’est rapidement habituée à la diversité rencontrée à Paris.

Réplique publique et nouveaux échanges sur France Inter

Après la diffusion de ces déclarations, Karine Le Marchand s’est défendue sur les réseaux sociaux, affirmant notamment sa fierté d’être « à moitié noire ». Trois jours après son passage sur CNews, elle est revenue sur ces éléments lors d’une interview sur France Inter, où elle a relativisé son étonnement initial en expliquant son manque d’habitude des grandes métropoles à l’époque : « Je suis très fière de qui je suis, je sais très bien que je suis à moitié noire et il n’y a pas de problème avec ça. Simplement, quand on arrive à Paris, ce n’est pas la même densité de population… Et cet étonnement-là, cette peur que j’ai pu avoir, elle n’a pas duré, évidemment. »