Karine Le Marchand, animatrice de L’amour est dans le pré, réaffirme son rôle de soutien auprès des agriculteurs français en pleine fronde agricole : présente sur le terrain, elle se montre aux côtés des fermiers confrontés à des difficultés économiques et à des blocages destinés à faire entendre leurs revendications. Connue pour rapprocher le grand public du monde paysan, l’animatrice est citée par plusieurs protagonistes comme une figure engagée et proche des campagnes.

Depuis qu’elle a pris les commandes de L’amour est dans le pré, Karine Le Marchand multiplie les prises de parole et les apparitions auprès des agriculteurs. Au-delà de son rôle médiatique pour mettre en lumière des parcours affectifs, elle défend aussi les intérêts du monde paysan et accompagne des moments difficiles, selon ceux qui la côtoient. Sa visibilité nationale lui permet de porter des messages vers des publics plus larges.

Lors des récents mouvements et blocages agricoles, plusieurs agriculteurs ont souligné sa présence sur le terrain. Accusée par certains détracteurs de chercher l’effet caméra, la journaliste et animatrice a néanmoins passé du temps avec les professionnels, les écoutant et échangeant avec eux loin des plateaux télévisés, selon des témoignages publiés dans la presse.

Un soutien salué par des personnalités et des agriculteurs

Dans les colonnes du Parisien, l’ancien ministre de l’Agriculture Julien Denormandie a rendu hommage à son engagement. Saluant son attitude, il a déclaré : « Karine Le Marchand est une femme d’engagements et de convictions. Elle n’hésite jamais à mettre sa notoriété au service des agriculteurs et de leur cause. Elle cherche à renforcer le lien entre eux et les citoyens, et pas uniquement à travers ses émissions. »

Ce soutien médiatique et public ne passe pas inaperçu dans un contexte où certains acteurs du petit écran choisissent de rester éloignés des débats agricoles. Les prises de position de Karine Le Marchand ont parfois suscité des polémiques, mais elles lui ont aussi valu une reconnaissance publique, rappelle la couverture médiatique autour de ses interventions.

Des agriculteurs ayant participé à L’amour est dans le pré et des acteurs du Salon de l’agriculture décrivent une relation de confiance avec l’animatrice. Pierre, ancien candidat de 2013, raconte que « dès 2013, elle nous a mis en avant au Salon de l’agriculture. Elle reste des heures avec nous et a même refusé des chèques pour représenter des régions afin de rester avec nous. Au Salon, c’est un sacré test. Si on n’est pas accepté dans le milieu, on s’en va sous les huées. »

