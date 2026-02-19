Karine Le Marchand face aux critiques: sa réponse « Je ne vous dis pas »

Karine Le Marchand se retrouve au centre d’une série de polémiques qui alimentent les débats depuis plusieurs mois : entre invités d’extrême droite reçus sur ses plateaux, des propos tenus en direct sur une chaîne d’information et des réprobations publiques de téléspectateurs fidèles, l’animatrice de L’Amour est dans le pré fait l’objet de critiques virulentes et d’une saisie de l’autorité audiovisuelle.

Avant de devenir la figure emblématique de la déclinaison rurale de la télé-réalité sur M6, Karine Le Marchand a commencé sa carrière comme journaliste musicale puis s’est imposée sur le petit écran au milieu des années 2000 en tant qu’animatrice des Maternelles sur France 5. C’est néanmoins son rôle à la tête de L’Amour est dans le pré qui l’a propulsée au rang de personnalité télévisuelle reconnue : son positionnement, son ton et sa manière d’accompagner les candidats ont contribué à faire d’elle l’une des visages les plus identifiables du programme.

Parallèlement à cette notoriété, l’animatrice a suscité des controverses répétées liées à ses choix éditoriaux et à ses prises de parole publiques. Sur le plateau d’Une ambition intime, elle a reçu des responsables du Rassemblement national à plusieurs reprises — dont des entretiens avec Marine Le Pen en 2021 et avec Jordan Bardella en 2025 — ce qui lui a valu des accusations de complaisance de la part de certains observateurs et téléspectateurs. Elle a également été comparée, dans certains échanges médiatiques, à d’autres figures du paysage audiovisuel, comme Cyril Hanouna, pour son rôle sur des plateaux où la ligne éditoriale est jugée proche de celle de la droite de la droite.

Polémiques récentes et réactions

Début février 2026, Karine Le Marchand a de nouveau fait l’objet d’une remise en cause suite à des propos tenus sur CNews dans l’émission L’Heure de pros animée par Pascal Praud. Lors de cette séquence, elle a déclaré : “J’ai vu le RER arriver. J’ai vu tous ces noirs et ces arabes qui sortaient […] J’ai pas pu m’empêcher d’avoir un peu peur !” Cette intervention a provoqué la saisine de l’Arcom, l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle, conformément aux procédures prévues pour ce type de déclaration. Karine Le Marchand a défendu ses propos en les présentant comme un « pari » entre amis, selon les éléments rendus publics.

Outre les réactions institutionnelles, l’animatrice a été confrontée à la colère de téléspectateurs historiques. En 2024, elle a publié en story sur son compte officiel Instagram la lecture d’une lettre d’insatisfaction émanant de fans du programme. La missive critiquait ses interventions jugées “gesticulations enfantines sur le divan” et reprochait un changement de ton : “Vos impressions sont inutiles pendant le speed dating. Nous sommes adultes, nous comprenons et jugeons sans vous. Vos premières émissions étaient plus réelles, plus simples… Maintenant, nous zappons l’émission à chacune de vos apparitions.” Face à cette critique, Karine Le Marchand a lu la lettre puis répondu, également en story, en déclarant : “Quelle tristesse de vous décevoir Mr et Mme Chenu… Je ne vous dis donc pas à ce soir !”

Ces épisodes s’ajoutent aux critiques déjà formulées à l’encontre de ses choix éditoriaux et de son positionnement sur certains plateaux, alimentant un débat autour de son rôle et de son image publique.