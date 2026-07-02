Karine Le Marchand dénonce un « coup de couteau dans le dos » après un article du Parisien

La célèbre animatrice Karine Le Marchand a vivement réagi ce jeudi 2 juillet sur son compte Instagram à propos d’un article publié par Le Parisien. Dans une série de vidéos postées en story, elle dénonce un portrait qu’elle juge partial et caricatural, reprochant au journal d’avoir déformé ses prises de position et d’avoir volontairement omis certains de ses engagements, notamment son soutien aux agriculteurs et au mariage pour tous. Cette prise de parole publique intervient après une séquence de christianisation opérée par les journalistes sur des déclarations variées laissant penser qu’elle pencherait vers la droite politique, ce qu’elle conteste fermement.

Karine Le Marchand, figure emblématique de la télévision française et animatrice phare de l’émission L’amour est dans le pré sur M6, se sent trahie par ce traitement éditorial. Elle explique s’être régulièrement exprimée sur divers sujets sociétaux et politiques sans afficher d’appartenance partisane. Pour elle, l’article ne reflète pas la réalité de ses convictions et participe plutôt à une instrumentalisation politique de son image. L’animatrice dénonce donc une sélection partiale de ses propos, ce qui lui donne une image biaisée. Elle insiste sur son positionnement qu’elle qualifie de « neutre politiquement », soulignant que ses déclarations s’expriment en tant que citoyenne et mère de famille, et non en tant qu’actrice engagée dans une militantisme politique partisan.

Une réponse cinglante aux accusations du Parisien

Sur Instagram, très remontée, Karine Le Marchand a adressé un véritable réquisitoire à la journaliste qui a rédigé l’article incriminé. Selon elle, cette dernière a eu un accès privilégié, qu’elle considère désormais comme rompu, faisant part d’un sentiment de « coup de couteau dans le dos ». Elle déplore que seules certaines de ses interventions aient été retenues pour construire un portrait qui ne lui ressemble pas. La journaliste, d’après Karine Le Marchand, aurait volontairement ignoré la pluralité de ses opinions et engagements, favorisant ainsi une vision simpliste et manichéenne.

Elle rappelle notamment son engagement en faveur des agriculteurs, qui constitue un combat de longue date. L’animatrice a multiplié les appels auprès de sénateurs pour soutenir des amendements visant à plus de transparence dans les prix payés aux producteurs, un sujet qu’elle juge crucial au regard des difficultés rencontrées par ce secteur. Ce pan important de son engagement aurait été délaissé dans le reportage, déclare-t-elle, de même que son soutien actif au mariage pour tous, dont elle rappelle avoir participé aux manifestations. Elle déplore l’absence quasi totale de ces informations dans l’article, estimant que cela fausse la compréhension du public sur ses prises de position.

Au fil de ses stories Instagram, Karine Le Marchand s’est montrée de plus en plus véhémente, qualifiant l’article de « merde ». Cette sortie a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, suscitant de nombreux commentaires de la part des internautes et provoquant un large débat autour du traitement médiatique réservé aux personnalités publiques. Ce désaveu public témoigne de sa volonté ferme de contrôler l’image qu’elle souhaite transmettre au public et de rétablir certaines vérités qu’elle estime travesties.

Karine Le Marchand est notamment connue pour sa carrière à la télévision où, après des passages sur France 3, France 5 et TV5 Monde, elle s’est imposée comme une figure incontournable de M6 grâce au succès de L’Amour est dans le pré. Cette émission, diffusée depuis plusieurs années, a renforcé sa notoriété et son influence dans le paysage audiovisuel français. Parallèlement à son travail à l’écran, elle mène divers engagements citoyens, souvent liés à la défense des agriculteurs et à des causes sociales.