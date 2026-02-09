Karine Le Marchand découvre un demi-frère grâce à un test ADN

Ce lundi 9 février à 21h15 sur M6, Karine Le Marchand présente un long documentaire consacré à un siècle d’immigration en France. Intitulé Les nouveaux Français, 100 ans d’immigration, le film propose un récit historique et humain visant à mesurer ce que l’immigration a apporté au pays et ce que la France a fait aux personnes arrivées sur son sol. Le documentaire avance des chiffres clés : environ 13 millions de Français sont aujourd’hui immigrés ou descendants d’immigrés, soit près d’un Français sur cinq, et ce total atteint presque 20 millions si l’on remonte aux grands-parents.

Le propos ne se limite pas aux statistiques. Le film retrace les grandes vagues migratoires et met en lumière des origines variées — Italiens, Portugais, Grecs, Arméniens, Algériens, Sénégalais, Syriens, Vietnamiens, Comoriens — et les transformations sociales qui en ont découlé. La réalisation donne la parole à des personnes anonymes ainsi qu’à des figures publiques qui racontent des trajectoires familiales et professionnelles marquées par le travail, la transmission et parfois le racisme.

Parmi les intervenants figurent des personnalités issues de milieux différents : Gérard Hernandez, Booder, Rachel Khan, Tomer Sisley, Alexis Michalik, André Manoukian et Nikola Karabatic. Le format retenu est celui d’un grand prime unique plutôt qu’une série afin de suivre une continuité de récit et, selon la production, limiter les raccourcis sur un sujet qui suscite des débats vifs.

Le parti pris du témoignage et la démarche personnelle de l’animatrice

Karine Le Marchand explique que le projet est né du souhait de raconter l’histoire « de l’intérieur » et de replacer les grands mouvements migratoires dans le quotidien des familles. Issue elle-même de l’immigration — mère lorraine et père originaire d’Afrique — elle relate avoir souvent été invitée à définir son identité et dit ne pas avoir voulu opérer de choix entre des appartenances. Elle évoque également des expériences de racisme au travail qu’elle a subies, positionnant son engagement comme lié à son histoire personnelle.

La diffusion a été différée pour trouver « le bon moment », compte tenu de la sensibilité actuelle du débat sur l’immigration, notamment sur les réseaux sociaux et certains plateaux télévisés, a-t-elle indiqué. L’équipe a privilégié un portrait de terrain, en allant « chez les gens », pour montrer les histoires familiales et éviter une présentation uniquement anxiogène du phénomène migratoire.

Pour les besoins du film, Karine Le Marchand a accepté de réaliser un test ADN — un cadeau de sa fille — qui lui a révélé des origines multiples (Allemagne, Suisse, Égypte, Amérique du Sud, entre autres) et la découverte inattendue d’un demi-frère. L’animatrice a dit que cette révélation l’avait amenée à réfléchir sur l’identité et les transmissions familiales, sans entrer dans les détails personnels.

