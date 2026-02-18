Karine Le Marchand appelle à écrire à Jean‑Marie, candidat de la prochaine saison de L’amour est dans le pré

L’amour est dans le pré se retrouve confronté à une situation rare : à quelques mois du lancement de la nouvelle saison, l’un des agriculteurs présenté à l’écran n’a pour l’heure reçu aucune lettre de prétendantes, ce qui compromet potentiellement sa participation au programme. L’animatrice Karine Le Marchand a relayé le portrait du candidat sur Instagram pour tenter de mobiliser le public.

Le format de l’émission repose traditionnellement sur la réception de courriers après la diffusion des portraits des agriculteurs : ces lettres servent à sélectionner des prétendantes invitées aux premières rencontres et aux speed‑datings organisés par la production. Lorsqu’un candidat ne reçoit aucun courrier, son intégration effective au tournage peut être remise en cause, la production disposant d’un calendrier et d’un casting dépendant de ces retours.

Ce cas concerne Jean‑Marie, agriculteur présenté dans la prochaine saison. Karine Le Marchand a partagé son portrait en story Instagram le mardi 17 février 2026, appelant les téléspectatrices à lui écrire. Dans sa story, l’animatrice a écrit : « Un cœur en or ! On attend votre courrier ». Le compte officiel de l’émission a repris le message en invitant les personnes touchées par la présentation de Jean‑Marie à le contacter.

Profil de Jean‑Marie et précédent similaire dans l’émission

Jean‑Marie est âgé de 62 ans et réside en Charente‑Maritime. Père de deux enfants, il avait exposé, lors de son portrait, sa volonté de rencontrer « une promise » avec qui établir une « complicité à 100 % ». Il avait également évoqué le décès de son père, élément émotionnel qui avait marqué son portrait et suscité l’émotion des téléspectateurs. Interrogé sur sa charge de travail, il avait indiqué qu’il envisageait la retraite : « Là, je vais prendre ma retraite, et en fin de compte, je n’aurais pas eu l’impression de travailler de ma vie », déclarait‑il dans son portrait.

La situation de Jean‑Marie n’est pas sans précédent. Lors de la saison 20 de L’amour est dans le pré, un candidat nommé Antoine, agriculteur de polyculture basé dans le Grand‑Est et âgé d’une quarantaine d’années, s’était retrouvé dans la même impasse : aucun courrier reçu après la diffusion de son portrait. La production et Karine Le Marchand avaient alors lancé plusieurs appels sur les réseaux sociaux pour attirer l’attention des téléspectatrices et laisser la « boîte aux lettres » ouverte plus longtemps afin d’éventuelles candidatures.

Malgré ces sollicitations, Antoine n’avait finalement pas recueilli de lettres. L’absence de courriers avait rendu son maintien dans le casting incertain et conduit, selon les informations publiées à l’époque, à son éviction du tournage de la saison 20 pour cette raison.