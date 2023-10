Kanye West: son ex Kim Kardashian se plaint de ce caractère étrange de leur fille de 10 ans

- Publicité-

Lors de son passage dans l’émission « American Horror Story: Delicate » sur FX, Kim Kardashian a partagé quelques réflexions sur l’évolution de ses enfants depuis sa séparation avec Kanye West. La femme d’affaires en a profité pour se confier sur un caractère de sa fille aînée, North, qui a atteint récemment l’âge de 10 ans.

Après neuf ans de relation, et sept ans de mariage, Kim Kardashian et Kanye West se sont séparés en 2021. Depuis l’officialisation de leur divorce en novembre 2022, les deux anciens tourtereaux partagent la responsabilité de l’éducation de leurs quatre enfants : North, âgée de 10 ans, Saint, âgé de 7 ans, Chicago, âgée de 5 ans, et Psalm, âgé de 4 ans. Plus d’un an après cette décision difficile, la célèbre star de la télé-réalité a partagé ses observations sur les évolutions qu’elle a pu constater..

Interrogée sur la manière dont ils gèrent la garde de leurs quatre enfants, la femme d’affaires américaine a ouvert son cœur en révélant que, malgré la co-garde de leurs enfants, North sa fille ainée semblait afficher un comportement quelque peu inhabituel. « J’ai l’impression que North vit sa vie comme une enfant unique, fait ce qu’elle veut », a confié Kim en confession à l’émission.

Selon la star américaine, sa fille a complètement changé peu avant ses 10 ans. North qui entre temps se montrait très protectrice ignore désormais tous ses jeunes frères et sœurs, et fait comme si elle était une enfant unique.

Kim Kardashian a également détaillé les relations entre ses autres enfants et les raisons qui l’incitaient à prendre des mesures particulières. « Ensuite, les deux plus jeunes, Chicago et Psalm, ont un an d’intervalle, donc ils sont comme des jumeaux presque et ils sont toujours ensemble », a-t-elle expliqué. Cette proximité naturelle entre les deux cadets semble laisser Saint, le deuxième enfant du couple, en quête d’attention. « Saint aime les petits, adorerait North si elle passait du temps avec eux, mais elle ne le fera pas, alors je veux lui accorder un peu d’attention », a-t-elle déclaré concernant son garçon aîné.