« Kanye West sera attaqué en justice pour avoir attribué la mort de George Floyd au fentanyl… »

La famille de George Floyd a l’intention de porter plainte contre le rappeur Kanye West suite à ses récents commentaires sur la mort de l’homme noir lors de son récent « Drink Champs ».

Lors d’une récente apparition sur le podcast hip-hop Drink Champs, le rappeur et créateur de mode a remis en question la cause de la mort de Floyd, alléguant qu’elle était due à l’utilisation de fentanyl et non par Derek Chauvin, l’ancien policier de Minneapolis qui s’est agenouillé sur le cou de Floyd et a été reconnu coupable de meurtre. Le genou de Chauvin « n’était même pas sur son cou comme ça« , a déclaré Ye.

Suivie par plus de 2 millions de personne sur YouTube en un laps de temps, cette déclaration a suscité une vague d’indignation. Dans la foulée, l’avocat des droits civiques Lee Merritt, a également réagi en laissant sur twitter: « Bien qu’on ne puisse pas diffamer les morts, la famille de #GeorgeFloyd envisage de porter plainte pour les fausses déclarations de Kanye sur la manière dont il est mort. Affirmer que Floyd est mort du fentanyl, pas la brutalité établie criminellement et civilement qui sape et diminue le combat de la famille Floyd. »

Merritt a ajouté lundi qu’il avait été contacté dimanche par le frère de Floyd, Philonise, pour savoir si une action en justice pouvait être intentée pour empêcher Ye de répéter des affirmations pareilles concernant la mort de Floyd.

Chauvin a été reconnu coupable en avril 2021 de meurtre au deuxième et au troisième degré , ainsi que d’homicide involontaire au deuxième degré, et a été condamné en juin 2021 à 22 ans et demi de prison. Il a plaidé coupable l’année dernière à une accusation fédérale de violation des droits civils de Floyd en utilisant une force excessive sous couvert de la loi et a été condamné à un peu plus de 20 ans en juillet. Ses peines fédérales et étatiques doivent être purgées simultanément.

Le médecin légiste qui a jugé la mort de Floyd comme un homicide a témoigné lors du procès d’État de Chauvin que la maladie cardiaque et la consommation de drogue de Floyd avaient contribué à sa mort, mais que la contention de son corps par les policiers et la compression de son cou étaient les principales causes . D’autres témoins experts à charge ont été explicites dans leurs évaluations selon lesquelles Floyd est mort d’asphyxie ou d’un manque d’oxygène.