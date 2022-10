Kanye West continue sa chute: Ye « escorté » hors d’un bureau de la marque Skechers

La société de chaussures de sport Skechers a déclaré dans un communiqué mercredi que deux de ses cadres ont escorté le musicien Kanye West hors de l’un de ses bâtiments à Los Angeles.

Lâché par Adidas après ses propos polémique, le rappeur américain Kanye West, cherche déjà une marque pour distribuer Yeezy. Alors, sans rendez-vous, il s’est pointé au siège social de Skechers pensant sans doute être reçu avec les honneurs qui lui sont dus et le tapis rouge… Il avait seulement oublié un petit détail, les dirigeants de cette marque sont tous juifs.

La société a déclaré que Kanye West, qui a légalement changé son nom en Ye, « est arrivé à l’improviste et sans invitation ». Il était en train de « filmer sans autorisation » et a été escorté dehors « après une brève conversation ». « Skechers n’envisage pas et n’a aucune intention de travailler avec West. Nous condamnons ses récentes remarques clivantes et ne tolérons pas l’antisémitisme ou toute autre forme de discours de haine », a précisé la société.

Mardi, Adidas a mis fin à sa collaboration avec la vedette à cause de remarques à caractère antisémite, devenant ainsi la dernière marque de vêtements en date à prendre cette décision. Ye a été suspendu de Twitter après avoir tweeté qu’il allait s’attaquer aux juifs dans un message depuis supprimé par le réseau social, car enfreignant ses règles. Il a aussi été suspendu d’Instagram.