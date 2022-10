Kanye West commet une « bourde » à la Fashion Week de Paris, et se fait « corriger » par Gigi Hadid

Kanye West est un habitué des dérives sur les réseaux sociaux, et, apparemment, l’ex-mari de Kim Kardashian n’est pas prêt de s’arrêter. Le rappeur a, de nouveau, fait parler de lui, lors du défilé de sa marque « Yeezy », dans le cadre de la Fashion Week de Paris, portant un tricot, qui affiche la mention « White Lives Matter », une « bourde » que ne lui a pas pardonné la célèbre mannequin, Gigi Hadid.

Depuis un moment, Kanye West ne cesse de s’attirer l’ire des internautes, en publiant des posts controversés, via son compte Instagram. Le célèbre rappeur et homme d’affaires n’a cure des critiques, et n’hésite pas à dire ce qui lui passe par la tête. L’ex-mari de Kim Kardashian a franchi le Rubicon, selon certains, en se présentant à son propre défilé, dans le cadre de la Fashion Week de Paris, arborant un tricot, qui affiche la mention « White Lives Matter » (« La Vie Des blancs Comptent »), en référence au célèbre slogan « Black Lives Matter », qui a, abondamment, été utilisé, notamment, après la mort brutale George Floyd.

« Tu es un tyran et une blague »

Sans surprise, ce semblant d’analogie n’a pas été du goût de bon nombre d’internautes, surtout, les défenseurs de la cause afro-américaine. Outre cette frange de la masse populaire, une célébrité a haussé le ton, en donnant une sévère « correction » à YE, pour cette démarche osée.

Gigi Hadid, puisque c’est d’elle qu’il s’agit, a, vertement, critiqué la position du rappeur. En fait, tout est parti d’une publication de Gabriella Karefa-Johnson, lundi 3 octobre 2022. « Les tee-shirts que cet homme (Kanye West, NDLR) conçoit, produit et partage avec le monde sont une pure violence. Il n’y a pas d’excuse, il n’y a pas d’art, ici. », a libellé la journaliste.

Alors que cette publication faisait le tour des réseaux sociaux, le message a attiré l’attention de la sœur de Bella Hadid, qui n’a pas hésité à rebondir sur le sujet. « Tu aimerais avoir un pourcentage de son intellect. Tu n’as pas idée haha… Si l’une de tes merdes a bien un intérêt, elle pourrait être la seule personne qui pourrait te sauver. Comme si ‘l’honneur’ d’être invité à ton défilé devrait empêcher quelqu’un de donner son avis… Lol. Tu es un tyran et une blague. », a lâché la mannequin, à l’endroit du rappeur.