Kanye West: après Balenciaga et Gap, Adidas lâche le rappeur suite à des propos antisémites

Déjà lâché par Balenciaga au milieu d’une vive polémique autour de ses sorties jugées antisémites, Kanye West vient de perdre un autre allié de taille. Adidas a annoncé la fin de son partenariat avec le rappeur dans un communiqué officiel.

Kanye West qui enchaine les sorties antisémites depuis quelques jours risque de finir seul. L’équipementier sportif allemand, Adidas, a annoncé mardi 25 octobre qu’il ne travaillera plus désormais avec le rappeur. « Après un examen approfondi, la société a pris la décision de mettre fin immédiatement au partenariat avec Ye. Adidas ne tolère pas l’antisémitisme ou toute autre forme de discours haineux », a déclaré le groupe dans un communiqué rendu public.

Dans la foulée, Adidas a ajouté que les récents commentaires et actions de Kanye West étaient « inacceptables, haineux et dangereux, et qu’ils violent les valeurs de diversité et d’inclusion, de respect mutuel et d’équité de l’entreprise ». La société a déclaré qu’elle prendrait un coup « à court terme » de 250 millions d’euros (217 millions de livres sterling) à ses revenus pour cette année après avoir décidé d’arrêter les activités de la marque avec effet immédiat.

En 2020, le partenariat a rapporté près de 1,7 milliard de dollars de revenus à Adidas selon Bloomberg, et devait expirer en 2026. Adidas a mis l’accord en examen après le défilé controversé de West à Paris plus tôt ce mois-ci, où des mannequins ont défilé sur le podium avec des chemises « White Lives Matter ».

La décision d’Adidas intervient après que Balenciaga, Gap et JPMorgan Chase ont tous rompu leurs liens avec West. Kanye a récemment affirmé qu’Adidas ne pouvait pas le lâcher, malgré ses propos incitant à des appels au boycott.

Faut-il le rappeler, l’ex-mari de Kim Kardashian a également été lâché par son agent ainsi que Camille Vasquez, l’avocate star de Hollywood qu’il vient d’embaucher pour assurer ses partenariats et ses intérêts économiques. C’est ce dernier qui a défendu Johnny Depp contre Amber Heard.