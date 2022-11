Kanye West accuse Adidas d’avoir bloqué ses comptes bancaires

Rappeur et entrepreneur de mode, Kanye West n’est pas du tout content des responsables de la firme allemande Adidas. L’artiste accuse son ancien partenaire commercial d’avoir gelé quatre de ses comptes bancaires avec une somme de 75 millions de dollars.

De retour sur twitter après un moment d’absence, Kanye West fait déjà parler de lui. S’adressant à des paparazzi qu’il a laissé entrer dans son complexe de bureaux ce mardi 22 novembre, le rappeur Ye, a expliqué que l’annonce de sa candidature à l’élection présidentielle de en 2024 était due au fait qu’Adidas aurait bloqué ses comptes bancaires avec tout son argent.

En effet, le rappeur a affirmé qu’il a décidé de se lancer dans la course à la maison blanche pour changer les lois dans le but de protéger davantage les américains ainsi que leur argent. « La raison pour laquelle j’annonce ma candidature à la présidence est que je veux que la FCC regarde mon argent », a déclaré Ye.

« Je suis passé du statut de multimilliardaire à celui de ne même pas pouvoir utiliser mon Apple Pay il y a quatre nuits. Je ne pouvais pas utiliser mon Apple Pay parce que quelqu’un comme Adidas a pu légalement entrer et geler mon argent, et quand je vois cela, je pense, eh bien, si cela pouvait m’arriver, cela pourrait arriver à d’autres Américains, et pour quelle raison? Vous savez, cela peut arriver à un américain qui n’a même pas volé quoi que ce soit, qui n’a même pas fait de mal à personne. Cela pourrait simplement vous arriver pour avoir dénoncé une mauvaise idée à haute voix », a ajouté le rappeur.

Faut-il le rappeler, ces commentaires de Ye interviennent quelques semaines après qu’Adidas ait rompu ses relations commerciales avec lui en octobre passé. Au milieu d’un scandale lié à ses propos jugés antisémites, la société a publié une déclaration mettant effectivement fin à leur collaboration et a expliqué qu’elle devrait perdre environ 246 millions de dollars de revenu net en 2022 après s’être séparée de Kanye West.